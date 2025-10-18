Boca vuelve a La Bombonera para recibir a Belgrano y homenajear a Miguel Ángel Russo

Debido al fallecimiento de su entrenador, Boca no jugó el fin de semana pasado, por lo que tiene un partido menos. Pese a esta situación, el “Xeneize” podría terminar la fecha en la primera posición en caso de conseguir un triunfo y que se dé cierta combinación de resultados.

boca lista

Boca también se encuentra muy bien ubicado en la tabla anual, ya que marcha en la segunda posición con 50 puntos, a seis del líder ,que es Rosario Central, y está ubicado en puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Belgrano, expectante en el Clausura y en la Copa Argentina

Belgrano, por su parte, marcha 10mo. en la Zona A con 15 unidades, por lo que se mantiene expectante y muy cerca de los líderes, ya que está todo muy apretado en la tabla de posiciones.

Los dirigidos Ricardo Zielinski acumulan cinco partidos sin perder en el torneo local, pero empataron cuatro de ellos.

El conjunto cordobés también se mantiene en la lucha en la Copa Argentina, ya que está en las semifinales, instancia en la que se cruzará con Argentinos Juniors.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Tobías Ostchega, Leonardo Morales, Lisandro López, Gabriel Compagnucci; Julián Mavilla, Lucas Zelarrayán, Francisco González, Ulises Sánchez; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 18. TV: ESPN Premium