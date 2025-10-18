Inicio Ovación Boxeo Jonathan Joel Arena
Jonathan Joel Arena logró un buen triunfo en la noche de boxeo profesional del Polimeni

Con gran marco de público y excelentes peleas se concretó la velada de boxeo Cuna de Campeones IV. El sanrafaelino Jonathan Joel Arena ganó en el semifondo

Raúl Adriazola
Joel Arena volvió al triunfo en el boxeo profesional y dejó una buena imágen en el Cuna de Campeones de este viernes en el Polimeni.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La megavelada pugilística Cuna de Campeones en su cuarta edición mostró este viernes en el estadio Vicente Polimeni a púgiles mendocinos, y en los pleitos de respaldo, el sanrafaelino Jonathan Joel Arena lució su buen boxeo y se impuso por la vía de las tarjetas. El Tagua Marcelo Puebla cayó frente al cordobés Matías Coria.

En el pleito principal -pelea de fondo- Juan Carrasco fue implacable y sumó la corona de boxeo internacional Cono Sur de la AMB al derrotar por KOT5 al boliviano Fernando Sánchez. También el respaldo, Gumersindo Carrasco retornó al ring con triunfo por puntos.

boxeo-polimeni-color-invitados vip
El ring side VIP con invitados gubernamentales y empresarios que disfrutaron de una gran velada de boxeo en Las Heras.

Además de lucir un lleno casi total, se vio en el ring side a muchas autoridades gubernamentales, tanto provinciales, como la vice gobernadora Hebe Casado, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, y el subsecretario de Deportes Federico Chiapetta. También estuvo el intendente anfitrión, Francisco Lo Presti y parte de sus colaboradores.

boxeo-polimeni-joel arena-cesar perez-01
Joel Arena abre el ataque con su jab de izquiera, mientras P&eacute;rez balancea su cuerpo para evitarlo.

Jonathan Joel Arena y un semifondo vibrante

El sanrafaelino Jonathan Joel Arena (60,500kg), pupilo de Lito Negri en el gimnasio La Isla (Isla del Diamante) retornó al triunfo tras su última presentación en el Polimeni, donde cayó ajustadamente en un peleón frente al lasherino Lucas Aguilera. En el semifondo del Cuna de Campeones IV, el Forastero volvió a mostrar su buen bagaje técnico frente al bonaerense César Alejandro Pérez (60kg netos).

boxeo-polimeni-color
Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

De entrada Arena se plantó como dominador desde el centro del ring, y lanzó una ofensiva prolija, variada y acompañada de recursos que neutralizaron los contraofensivas del púgil de Claypole.

Joel Arena busco, metió presión, y sólo el coraje y poder de absorsión de Pérez evitaron una definición antes de cumplirse los seis rounds pactados. Los jueces fallaron en forma unánime para el sureño de esta forma: Salvador Núñez y Pedro Busto, 60-54; y Miguel Leiva, 59-55. Diario UNO, 60-54 para Arena.

boxeo-polimeni-marcelo puebla-matias coria-02
El cordob&eacute;s Mat&iacute;as Coria se llev&oacute; un buen triunfo a la capital mediterr&aacute;nea.

El cordobés Matías Coria se llevó un buen triunfo a la capital mediterránea.

El Tagua no pudo con Coria

Luego de casi un año de inactividad, Marcelo Tagua Puebla (66,600) subió al ring a enfrentar al cordobés Matías Coria (66 netos).

El otro pupilo de Lito Negri, Puebla, quiso plantarse de protagonista en el centro del ring y atacar aprovechando su mayor longitud de brazos. Pero pronto mostró dificultades en su traslación, resbalando y tropezando con un rival zurdo, que genera este tipo de dificultades a los diestros.

Coria, pese a un récord equilibrado (4 ganadas, 3 perdidas y 2 empates) lució un buen y efectivo boxeo, aprovechando los huecos que dejó Puebla en sus embates, y supo aplicar muy bien los ganchos ascendentes, en especial el uppercut. De esta forma pudo mandar a la lona con castigo al cuerpo al sanrafaeilno en el tercer y cuarto round.

El Tagua expuso coraje y ganas de revertir la situación apostando al KO, pero la pelea llegó a su fin y los jueces fallaron a favor del visitante: Pedro Busto y Salvador Núñez, 40-34; y Miguel Leiva, 38-36. Para Diario UNO fue 40-34 para Coria.

