En una tarde muy especial, de esas que quedarán marcadas en la memoria de los hinchas de Boca, El Xeneize recibió a Belgrano por la jornada número 13 del Torneo Clausura, en un partido que es una excusa para homenajear a Miguel Ángel Russo.
VIDEO: así fue el sentido homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
En la previa del partido ante Belgrano, La Bombonera rindió especial homenaje a Miguel Ángel Russo. La emoción de los hinchas de Boca
En ese sentido, además del genuino espacio que tendrá Miguel Ángel Russo en los cantos y en el recuerdo popular, todo lo que Boca preparó pudo verse en la previa del juego, y la verdad es que fue emocionante.
Así fue el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo
Antes de que la pelota comenzara a rodar, fue el capitán Leandro Paredes en conjunto con Claudio Úbeda quienes soltaron una camiseta de Boca con globos para recordar a Miguel Ángel Russo.
Como no puede ser de otra manera, en las tribunas de La Bombonera reinó la emoción. Desde la previa, los hinchas de Boca se dedicaron de lleno a homenajear la memoria de su DT.
El más destacado de estos homenajes fue la aparición de pancartas alrededor del estadio, y todas ellas llevaban el mensaje: “Miguel, siempre en nuestros corazones”, acompañado por corazones Azul y Oro.
Desde su palco, Juan Román Riquelme también tuvo un gesto especial: una dedicatoria personal con la frase “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”, junto a una fotografía en la que aparece abrazando a Russo, tomada pocas semanas antes de su fallecimiento.
Riquelme recibió a la familia de Russo
La familia de Miguel Ángel Russo fue testigo de todas las muestras de afecto hacia el entrenador de Boca, ya que fueron recibidos por Juan Román Riquelme.
Russo no solo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto.