VIDEO: así fue el sentido homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

CONMOVEDOR HOMENAJE DE BOCA A RUSSO Paredes y Úbeda soltaron una camiseta con globos para recordar a Miguel Ángel Russo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/geDXg7xveW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025

Como no puede ser de otra manera, en las tribunas de La Bombonera reinó la emoción. Desde la previa, los hinchas de Boca se dedicaron de lleno a homenajear la memoria de su DT.

El más destacado de estos homenajes fue la aparición de pancartas alrededor del estadio, y todas ellas llevaban el mensaje: “Miguel, siempre en nuestros corazones”, acompañado por corazones Azul y Oro.

Desde su palco, Juan Román Riquelme también tuvo un gesto especial: una dedicatoria personal con la frase “Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo”, junto a una fotografía en la que aparece abrazando a Russo, tomada pocas semanas antes de su fallecimiento.

Riquelme recibió a la familia de Russo

La familia de Miguel Ángel Russo fue testigo de todas las muestras de afecto hacia el entrenador de Boca, ya que fueron recibidos por Juan Román Riquelme.

Russo no solo fue campeón con Boca en 2007 y símbolo de la última Copa Libertadores ganada por el club, sino también representó una forma de vivir el fútbol con humildad, trabajo y respeto.