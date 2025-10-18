En una tarde emotiva, Boca fue sorprendido por Belgrano y perdió en La Bombonera

Nada más al minuto de juego, Merentiel tuvo la primera jugada del partido, pero el arquero Cardozo mandó el remate del uruguayo al córner. Belgrano respondió inmediatamente, y ahí apareció Agustín Marchesín.

A los 12', fue nuevamente Merentiel el que pudo abrir el marcador, pero otra vez Cardozo se hizo gigante. La tercera chance de Boca estuvo nuevamente en los pies del delantero charrúa.

Boca utilizó perfectamente las subidas de Barinaga y Blanco, y comenzó a incomodar al Pirata con participación de Milton Giménez, quien desperdició una situación inmejorable. El Xeneize mereció más en los primeros 45', y lo cierto es que solo le faltó el gol.

El segundo tiempo fue verdaderamente apasionante. Nada más a los 6', árbitro Dóvalo fue al VAR y sancionó penal en favor de Belgrano por falta de Di Lollo a Passerini. Justamente, el delantero Pirata lo cambió por gol y abrió el marcador.

Diez minutos después, Belgrano amplió la ventaja en La Bombonera. Tras un centro, y una serie de rebotes, fue Leandro Paredes el que terminó convirtiendo en contra.

Boca dejó pasar la chance de ser líder de su zona

Pero Boca estuvo lejos de rendirse y fue a buscar con todo el descuento, que llegó 4 minutos después gracias a una buena definición del ingresado Exequiel Zeballos.

Los minutos siguientes mostraron al Xeneize intentando llegar al empate, y a Belgrano aprovechando los espacios que dejaba el equipo en cada subida.

Embed - PAREDES metió un GOL EN CONTRA y BOCA PERDIÓ ante BELGRANO | #Boca 1-2 #Belgrano | Resumen

En la última jugada del partido, Boca pudo llegar al empate agónico con un cabezazo de Milton Giménez, sin embargo, la pelota impactó en el travesaño.

No hubo tiempo para más. Boca cayó en La Bombonera ante un efectivo Belgrano, y no pudo conseguir un resultado favorable luego de la pérdida de Miguel Ángel Russo. Sin embargo, en La Bombonera se vivió una tarde especial y emotiva al recordar al entrenador.