La palabra de la antigua Grecia para conectar con la vida: ¿Cuál es el significado Meraki?

Esta palabra refleja la manera en que los griegos entendían la vida: como una oportunidad para involucrarse plenamente en cada actividad. No se trata solo de hacer algo bien, sino de hacerlo con intención, emoción y creatividad. Meraki, por tanto, no es un simple esfuerzo, es una filosofía de vida que conecta la acción con la pasión.

Griegos (5).jpg

Como utilizar esta palabra en el día a día

En la práctica cotidiana, la palabra meraki se refleja cuando alguien prepara una comida con cuidado y amor, organiza un espacio pensando en la comodidad de otros o escribe algo con dedicación. También puede aparecer en la forma en que se enseña, se cuida un jardín o se decora un hogar.

La filosofía detrás de meraki nos recuerda que cada acción puede ser significativa si la realizamos con atención plena y entusiasmo. Adoptar esta actitud permite transformar lo ordinario en algo especial, encontrar satisfacción en los pequeños detalles y cultivar una vida más consciente, creativa y llena de propósito.