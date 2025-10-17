La palabra del día es "meriggiare": ¿qué significa?

italiano Existen más de 30 variantes o dialectos del idioma italiano repartidos en diferentes regiones o provincias de Italia. El dialecto más hablado es el napolitano.

El italiano es un idioma antiguo que proviene del latín, al igual que el español y el portugués. El italiano es el idioma oficial de Italia, Ciudad del Vaticano, San Marino y es una de las lenguas oficiales de Suiza.

El italiano es un idioma que nace del latín vulgar del Imperio Romano y que, tras la caída de dicho Imperio, fue evolucionando y mezclándose con otros idiomas hasta transformarse en el italiano moderno que hoy conocemos. Es un idioma con muchas cualidades y datos curiosos, dentro de los cuales destacan las siguientes:

El idioma italiano no se estandarizó hasta Dante Alighieri. Fue con La Divina Comedia que el idioma adoptó un formato estándar en comunicación y escritura.

Recién se estableció como idioma oficial de Italia en 1861, cuando el país se convirtió en una nación unificada.

La palabra "meriggiare": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

"Meriggiare" es una palabra de origen italiano que no tiene una traducción literal en otros idiomas, aunque si existe como tal ¿Qué significa esto? Esta palabra se utiliza para describir el acto de dormir una pequeña siesta al aire libre luego del almuerzo.

dormir siesta Hoy la palabra del día invita a descansar y buscar un momento de relajación luego del almuerzo para recuperar energías.

Si bien no tenemos una palabra específica en español u otros idiomas para decirlo, esta siesta sí existe en varias culturas. La palabra viene del latín "meridies" que significa mediodía.

Esta palabra se relaciona con la tranquilidad, las tardes calurosas y el descanso.

Otras palabras hermosas del idioma italiano

