La palabra del día es "efharistó": ¿qué significa?

idioma griego En el mundo existen más de 12 millones de hablantes del idioma griego, nativos y no nativos.

Sin embargo, el griego es mucho más que eso, es un idioma que fue cambiando y mutando desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, cambios que se realizaron por fusiones de idiomas, conexiones geográficas, invasiones y expansiones.

El registro más antiguo del idioma griego es el micénico de Creta. Posteriormente, el griego clásico se consolidó como el dialecto de Atenas y se convirtió en la lengua literaria dominante.

Luego, el griego bizantino medieval fue el idioma del Imperio Bizantino en 1453, hasta ele naturalmente evolucionó para transformarse en el griego moderno, que hoy es la lengua oficial de Grecia y Chipre.

El griego es un idioma muy influyente en otras lenguas, igual que el latín. Es el primer idioma que incluyó vocales en el alfabeto.

La palabra "efharistó": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

agradecer Esta palabra nos recuerda lo importante que es agradecer todos los días por las cosas buenas, aunque no sean muchas.

Esta palabra tan extraña y llamativa del idioma griego se utiliza para agradecer en general. Efharistó sirve para decir gracias o muchas gracias si se le agrega el prefijo "poli" delante.

Hoy la palabra del día nos propone agradecer y ser agradecidos con la vida. Agradecer aumenta la felicidad, la salud física, mental y la relación con los demás.

Ya sabes qué significa esta palabra tan bonita y profunda, ahora solo debes aplicarla en tu día a día, cuando comienza la jornada y cuando finaliza.

Una palabra y algo más: 4 conceptos hermosos del idioma griego

idioma griego El griego está lleno de palabras, frases, dichos y enseñanzas profundas.