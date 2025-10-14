Esta expresión latina, que se traduce como "Siempre Fiel", refleja una filosofía profunda sobre la lealtad y el deber. La frase encierra la creencia de que la fidelidad inquebrantable hacia la misión, la unidad y el país es esencial para el éxito y la honra. Te contamos exactamente de qué se trata esta filosofía.

Frase Latin (1)

El origen de la frase latina "Semper Fidelis": la filosofía que impulsa la unidad y que usan los militares

El origen de la frase "Semper Fidelis" se encuentra en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde se adoptó oficialmente como lema en 1883. Esta frase simboliza el compromiso eterno de los marines con su misión, su unidad y su nación. A lo largo de la historia, ha sido un recordatorio constante de la importancia de la lealtad y la dedicación en el servicio militar.