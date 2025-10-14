Un joven de 16 años salió en defensa de su madre y mató a cuchillazos al exnovio

La madre del adolescente, de 35 años, y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía para relatar que, durante una agresión de Farías, el muchacho habría actuado en defensa propia.

Según la reconstrucción inicial de las autoridades, Farías, quien tenía una orden de restricción perimetral vigente, ingresó sin autorización al domicilio de su ex pareja. Portaba un cuchillo y, según relató la mujer ante efectivos de la comisaría Sexta de Tolosa, su intención era atacarla.

En ese escenario, se desató una violenta confrontación. El joven logró desarmar a Farías y lo apuñaló. Las tareas de la División Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) permitieron secuestrar dos armas blancas en la escena: una cuchilla y un cuchillo, ambos ensangrentados.

El adolescente reconoció en presencia de su madre que fue él quien repelió el ataque para protegerla.

Las fuentes judiciales, consultadas por el portal El Día de La Plata, confirmaron que la víctima contaba con numerosos antecedentes penales, entre ellos causas por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y otros episodios vinculados a violencia familiar.

Asimismo, registraba ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en las unidades de Lisandro Olmos, La Plata y Florencio Varela.

joven2 La Plata. En la localidad platense de Ringuelet, un adolescente mató al exnovio de su madre.

En agosto de 2025, había quedado consignada una causa en el Juzgado de Paz de Ensenada por violencia familiar. Los antecedentes de detenciones y procesamientos datan desde 2008 hasta 2020 por delitos contra la propiedad y ataques violentos.

La Fiscalía del Menor Nº 1, bajo la dirección de Sabrina Cladera, dispuso la aprehensión y traslado del adolescente, quien por esos momentos, quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, en las últimas horas del lunes, según informó el portal 0221, liberaron al adolescente de 16 años.

Ahora, la investigación trabaja bajo la hipótesis de que actuó en legítima defensa para protegerla durante un violento ataque.

El expediente quedó caratulado como “homicidio” y la instrucción se orienta a determinar si la conducta del joven encuadra en la figura de legítima defensa.

La madre del adolescente también permanece sujeta a la investigación y recibe acompañamiento del área de asistencia a la víctima local.

Efectivos de la Comisaría Sexta de Tolosa y equipos de la DDI La Plata trabajaron en el sitio donde se desencadenó el episodio. Peritos realizaron levantamientos de pruebas para reconstruir el minuto a minuto de la pelea y cotejar las versiones brindadas por la madre y el hijo.

