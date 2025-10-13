buscar palabras Una palabra es una unidad lingüística dotada de significado que puede separarse en unidades menores o combinarse con otras palabras para formar construcciones mayores.

Tras la caída del Imperio Romano, el portugués se separó del gallego antiguo y nació el portugués moderno. Este idioma es la lengua oficial de 9 países, entre los cuales destacan Portugal, Brasil, Angla, Cabo Verde y Mozambique. En la actualidad, hay más de 200 millones de hablantes del idioma repartidos en el mundo.

El portugués es un idioma complejo y rico en conceptos, palabras y formaciones. Su pronunciación es particular y difícil para quienes no hablan una lengua latina. Tiene conceptos que no se pueden traducir a otros idiomas, como la palabra saudade, que significa soledad.

La palabra "fofoca": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu jornada?

La palabra "fofoca" es un término portugués utilizado para describir las conversaciones y reuniones de chismes o habladuría entre personas. Esta palabra se refiere al acto de divulgar o compartir información sobre otras personas, de forma informal, en una reunión o juntada.

chisme Esta palabra propone una reflexión sobre el chisme y la crítica a los demás.

Esta palabra del idioma portugués también sirve para describir el rumor o divulgación de información no confirmada. Ya sabes qué significa esta palabra, ahora solo debes aplicarla en tu jornada.

Una forma de tomar esta palabra y aplicarla en el día a día es reflexionar sobre esos momentos de crítica y chisme excesivo que vivimos entre amigos o personas cercanas. Esta palabra nos invita a pensar qué tan bueno es chismosear o rumorear a espaldas de otros.

portugués Toma una palabra para comenzar el día o para terminarlo de manera reflexiva y profunda.