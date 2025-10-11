Ni "hs" ni "hrs": cómo abreviar la palabra "hora" según la RAE

Ejemplos correctos:

La reunión comienza a las 5h.

La clase dura 3h.

Por lo tanto, según la RAE, ni “hs” ni “hrs” son correctas. Colocarlas es un error frecuente, pero fácilmente evitable si recordamos que la norma oficial indica usar únicamente “h” como abreviatura de hora. La abreviatura “h” se utiliza siempre después del número que indica la hora o la duración de un evento, sin puntos ni s finales. Recordar esta norma simple ayuda a escribir correctamente y evitar confusiones en cualquier texto.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.