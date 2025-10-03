La palabra que va sin tilde, pero que la mayoría le pone, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “ti”, el pronombre personal que usamos después de preposición. Muchas personas lo escriben como tí, creyendo que lleva tilde por costumbre o para diferenciarlo, pero la RAE aclara que nunca se acentúa, ya que se trata de un monosílabo a efectos ortográficos y no existe riesgo de confusión con otra palabra.

Ejemplos correctos:

Esto es para ti.

Solo pienso en ti.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir siempre ti sin tilde. Colocarla es un error frecuente, pero fácilmente evitable si recordamos que ningún pronombre personal (salvo los tónicos como “tú” o “mí”, que se distinguen de los posesivos “tu” y “mi”) lleva tilde arbitrariamente.

El dilema de la tilde: cuándo "ti" nunca la lleva.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.