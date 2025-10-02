Inicio Sociedad palabra
Filosofía

La palabra de la filosofía para lograr la excelencia: ¿Qué significa metron?

Si bien esta palabra nació en la filosofía luego se extendería a otros campos siendo esencial para lograr un equilibrio. Todo los detalles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
En la filosofía griega, la palabra metron significa “medida”, “proporción” o “equilibrio”, y es central en el pensamiento ético y estético de los griegos. Platón y Aristóteles lo usan para expresar que la virtud y la excelencia se encuentran en el justo medio, evitando los extremos.

Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, desarrolla la idea de que la virtud consiste en encontrar el balance entre exceso y defecto: por ejemplo, el coraje es un término medio entre la temeridad y la cobardía. Te contamos sobre esta palabra de la filosofía.

Filosofía, griegos (3)
Con esta preferencia por la razón surgió una crítica a las formas tradicionales de vida, creencia y pensamiento, que en ocasiones causó problemas políticos a los propios filósofos.

La palabra Metron no solo se aplica a la ética, sino también a la armonía del cuerpo, la arquitectura, la música y la poesía. Para los griegos, todo en la naturaleza debía tener proporción; así, vivir de acuerdo con la medida no era solo una regla moral, sino también un principio cósmico. Este concepto refleja la búsqueda griega de equilibrio y armonía en todos los ámbitos de la vida.

Los pitagóricos, por ejemplo, veían el número y la proporción como la esencia del universo, y en ellos, esta palabra representaba la armonía matemática que subyace en la naturaleza. Para los estoicos, vivir con metron significaba actuar con moderación, evitando pasiones desordenadas y viviendo de acuerdo con la razón y la naturaleza.

Filosofia (2)

Esta palabra de la filosofía de griega en el día a día

La palabra Metron sigue siendo relevante hoy, pues nos recuerda que la vida óptima no consiste en extremos, sino en equilibrio: en la ética, la salud, las relaciones y la creatividad. Aplicar metron implica medir nuestras acciones y emociones, reflexionar sobre las consecuencias y buscar la armonía interna y externa. Es un concepto que conecta lo moral, lo estético y lo natural, dejando una enseñanza profunda sobre cómo vivir con sabiduría y moderación.

