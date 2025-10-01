La palabra de la filosofía griega para vivir en armonía: ¿Qué significa pneuma?

La palabra de la filosofía para vivir en armonía: ¿Qué significa pneuma?

El pneuma estoico se dividía en grados: en los seres humanos, es el que sostiene la mente, el cuerpo y la vida, en la naturaleza, es la fuerza que mantiene la armonía cósmica. La filosofía de los estoicos consideraban que comprender el pneuma y vivir en conformidad con él era esencial para alcanzar la virtud y la serenidad. Además, tenía una dimensión ética: al entender que todos los seres están animados por el mismo principio racional, se promovía la fraternidad universal y la vida acorde con la naturaleza.

Platón, aunque no usó la palabra exactamente como los estoicos, sí habla de el alma como un soplo vital que anima al cuerpo, un concepto que se relaciona con el pneuma. Más adelante, la idea fue adoptada en el pensamiento romano y en la filosofía médica de Galeno, donde el pneuma era también visto como un vehículo de energía y salud.

Filosofía, griegos (1) Las interpretaciones modernas suelen equiparar pneuma con espíritu o alma en un sentido dualista e inmaterial. Pero los estoicos eran materialistas estrictos . Para ellos, era una sustancia física , una cálida mezcla de fuego y aire, similar al aliento, que existía dentro y entre todas las cosas.

Esta palabra de la filosofía en el día a día

La palabra nos deja un legado profundo: sugiere que la vida no es solo materia sino animación, fuerza y conexión con el cosmos. El pneuma invita a reflexionar sobre la interrelación entre cuerpo, mente y universo, y cómo vivir en armonía con un principio vital que nos trasciende. En la práctica, esto se traduce en filosofías de autocontrol, meditación y ética basada en la comprensión del orden natural.

Otra enseñanza de esta palabra de la filosofía estoica es tratar a los demás como portadores del mismo aliento divino. Esto promueve la compasión basada en el realismo metafísico.