La palabra de la filosofía griega para vivir en armonía: ¿Qué significa pneuma?

Esta palabra de la filosofía griega promueve una forma de aceptación y conexión radical con el universo en busca de la armonía. Todos los detalles

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Esta palabra es un término esencial en la filosofía estoica que deja una gran enseñanza 

En la filosofía griega, pneuma es una palabra fundamental que originalmente significaba “aliento” o “soplo vital”. En textos presocráticos, como los de Anaxímenes, el pneuma era concebido como un principio que anima la vida, se pensaba que todo ser vivo contiene un aliento que le da existencia y movimiento.

Esta palabra evolucionó con los estoicos, quienes lo reinterpretaron como el principio vital y racional que permea el cosmos. Para los estoicos, el pneuma no sólo animaba a los seres vivos, sino que también era la fuerza que daba cohesión y orden al universo, uniendo materia y razón. Te contamos qué significa para la filosofía de los estoicos.

Filosofía, griegos
El pneuma es el eje central de la física estoica. Explica cómo el cosmos está ordenado y vivo. Es lo que une el cuerpo con el alma, el alma con la razón y el individuo con el universo.

La palabra de la filosofía para vivir en armonía: ¿Qué significa pneuma?

El pneuma estoico se dividía en grados: en los seres humanos, es el que sostiene la mente, el cuerpo y la vida, en la naturaleza, es la fuerza que mantiene la armonía cósmica. La filosofía de los estoicos consideraban que comprender el pneuma y vivir en conformidad con él era esencial para alcanzar la virtud y la serenidad. Además, tenía una dimensión ética: al entender que todos los seres están animados por el mismo principio racional, se promovía la fraternidad universal y la vida acorde con la naturaleza.

Platón, aunque no usó la palabra exactamente como los estoicos, sí habla de el alma como un soplo vital que anima al cuerpo, un concepto que se relaciona con el pneuma. Más adelante, la idea fue adoptada en el pensamiento romano y en la filosofía médica de Galeno, donde el pneuma era también visto como un vehículo de energía y salud.

Filosofía, griegos (1)
Las interpretaciones modernas suelen equiparar pneuma con espíritu o alma en un sentido dualista e inmaterial. Pero los estoicos eran materialistas estrictos . Para ellos, era una sustancia física , una cálida mezcla de fuego y aire, similar al aliento, que existía dentro y entre todas las cosas.

Esta palabra de la filosofía en el día a día

La palabra nos deja un legado profundo: sugiere que la vida no es solo materia sino animación, fuerza y conexión con el cosmos. El pneuma invita a reflexionar sobre la interrelación entre cuerpo, mente y universo, y cómo vivir en armonía con un principio vital que nos trasciende. En la práctica, esto se traduce en filosofías de autocontrol, meditación y ética basada en la comprensión del orden natural.

Otra enseñanza de esta palabra de la filosofía estoica es tratar a los demás como portadores del mismo aliento divino. Esto promueve la compasión basada en el realismo metafísico.

