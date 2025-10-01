El colibrí es un ave pequeña y veloz, muy hermosa y con un significado espiritual muy interesante. Esta palabra simboliza alegría, libertad, ligereza y conexión con lo divino. El colibrí es el único pájaro que puede volar en reversa y es uno de los animales mencionados en la Biblia, donde se anuncia como un mensajero.

colibrí El colibrí es un pajado rápido y hermoso que no aparece con tanta frecuencia en los jardines.

En la cultura popular, se cree que la vista de un colibrí al hogar es síntoma de buen augurio o puede ser un reencuentro con alguien que ya no está en esta tierra. La palabra beija-flor o colibrí nos invita a reflexionar sobre la libertad, el andar tranquilo y libre; y propone apreciar el disfrute diario de la vida, con alegría y entusiasmo.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra portuguesa, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día. La palabra del día es una oportunidad para repensar las acciones y guiar los pasos diarios con concepto o acompañante.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma

Cada palabra de cada idioma trae consigo un significado profundo y hermoso más allá de lo puramente lingüístico. El portugués no es la excepción a ello. Aquí te dejo una lista de palabras hermosas del idioma, poco conocidas y cargadas de significado.

colibrí en flor Tener una palabra guía te permite afrontar los obstáculos, problemas y desafíos con otra mirada.