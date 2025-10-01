El colibrí es un ave pequeña y veloz, muy hermosa y con un significado espiritual muy interesante. Esta palabra simboliza alegría, libertad, ligereza y conexión con lo divino. El colibrí es el único pájaro que puede volar en reversa y es uno de los animales mencionados en la Biblia, donde se anuncia como un mensajero.
colibrí
El colibrí es un pajado rápido y hermoso que no aparece con tanta frecuencia en los jardines.
En la cultura popular, se cree que la vista de un colibrí al hogar es síntoma de buen augurio o puede ser un reencuentro con alguien que ya no está en esta tierra. La palabra beija-flor o colibrí nos invita a reflexionar sobre la libertad, el andar tranquilo y libre; y propone apreciar el disfrute diario de la vida, con alegría y entusiasmo.
Ahora que ya sabes qué significa esta palabra portuguesa, solo debes tomarla y aplicarla en tu día a día. La palabra del día es una oportunidad para repensar las acciones y guiar los pasos diarios con concepto o acompañante.
Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma
Cada palabra de cada idioma trae consigo un significado profundo y hermoso más allá de lo puramente lingüístico. El portugués no es la excepción a ello. Aquí te dejo una lista de palabras hermosas del idioma, poco conocidas y cargadas de significado.
colibrí en flor
Tener una palabra guía te permite afrontar los obstáculos, problemas y desafíos con otra mirada.
- Xodó es una palabra que se utiliza para describir el cariño intenso que se siente por alguien.
- Espelhar es una palabra portuguesa que significa reflejo, copia o espejo. Este concepto del idioma representa la imagen en el espejo o las cosas de la propia persona que vemos reflejadas en el otro.
- Cafuné es una palabra hermosa. Este término describe el acto de cocar el pelo o la cabeza de alguien con las yemas de los dedos, acariciando con cariño.
- No toda palabra tiene un significado grato y alegre. Mágoa es un ejemplo de ello. Esta palabra del idioma portugués describe la sensación de dolor físico, emocional o la tristeza profunda.