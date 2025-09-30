La palabra del día es "efímero": ¿qué significa?

La palabra "efímero": ¿qué significa y cómo acompaña tu día?

La palabra "efímero" es un adjetivo antiguo y profundo que proviene del griego "ephmeros". Efímero significa "de un día" y se utiliza para describir algo que es pasajero, de corta duración, que desaparece en un instante.

La vida está llena de situaciones efímeras y pasajeras. Esta palabra se puede usar para describir lo pasajero de las relaciones, los amores fugaces, las emociones intensas y cortas o incluso el ciclo de vida de ciertas especies animales o insectos, como las mariposas.

reloj Las cosas efímeras están en todas partes y en muchos momentos diarios de la vida.

Entender que muchos momentos son un instante pasajero o efímero, nos invita a vivirlos un poco más y disfrutar de ellos. La palabra del día propone vivir el presente como algo veloz y temporal. Ahora que ya sabes qué significa este concepto del idioma español, solo debes aplicarlo en tu jornada.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma español

El español es un idioma repleto de palabras, frases, términos y conceptos profundos. Al ser una lengua amplia y distribuida, cada región posee sus propios modismos, dialectos o formas de acuerdo a la zona geográfica, la cultura y la evolución histórica y social del idioma.

flores Toma una palabra cada día y úsala como guía e inspiración.