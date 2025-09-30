La palabra del día es "efímero": ¿qué significa?

En esta ocasión, la palabra del día proviene del idioma español, una lengua antigua que nació del latín vulgar hace miles de años. Continúa leyendo para descubrir qué significa la palabra "efímero" y cómo puedes utilizarla.
La palabra "efímero" es un adjetivo antiguo y profundo que proviene del griego "ephmeros". Efímero significa "de un día" y se utiliza para describir algo que es pasajero, de corta duración, que desaparece en un instante.
La vida está llena de situaciones efímeras y pasajeras. Esta palabra se puede usar para describir lo pasajero de las relaciones, los amores fugaces, las emociones intensas y cortas o incluso el ciclo de vida de ciertas especies animales o insectos, como las mariposas.
Entender que muchos momentos son un instante pasajero o efímero, nos invita a vivirlos un poco más y disfrutar de ellos. La palabra del día propone vivir el presente como algo veloz y temporal. Ahora que ya sabes qué significa este concepto del idioma español, solo debes aplicarlo en tu jornada.
El español es un idioma repleto de palabras, frases, términos y conceptos profundos. Al ser una lengua amplia y distribuida, cada región posee sus propios modismos, dialectos o formas de acuerdo a la zona geográfica, la cultura y la evolución histórica y social del idioma.