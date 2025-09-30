Inicio Sociedad palabra
La palabra del día es "efímero": ¿qué significa?

Una palabra nombra, describe, comunica e informa. Cada concepto, sin importar el idioma, puede ser una oportunidad diaria para pensar y reflexionar

Por Isabella Brosio [email protected]
Una palabra acompaña, inspira e invita a la reflexión diaria. 

Una palabra no es un siempre conjunto de letras o sonidos. Cada frase que decimos o pensamos, está formada por palabras que por sí solas pueden o no valerse y transmitir. En el mundo existen más de 7000 idiomas o lenguas vivas, cada cual con su historia, construcción y uso.

En esta ocasión, la palabra del día proviene del idioma español, una lengua antigua que nació del latín vulgar hace miles de años. Continúa leyendo para descubrir qué significa la palabra "efímero" y cómo puedes utilizarla.

El español proviene del latín vulgar que se hablaba en la península Ibérica durante la dominación romana. Con la conquista, esta lengua llegó a América y se fusionó con idiomas nativos.

La palabra "efímero": ¿qué significa y cómo acompaña tu día?

La palabra "efímero" es un adjetivo antiguo y profundo que proviene del griego "ephmeros". Efímero significa "de un día" y se utiliza para describir algo que es pasajero, de corta duración, que desaparece en un instante.

La vida está llena de situaciones efímeras y pasajeras. Esta palabra se puede usar para describir lo pasajero de las relaciones, los amores fugaces, las emociones intensas y cortas o incluso el ciclo de vida de ciertas especies animales o insectos, como las mariposas.

Las cosas efímeras están en todas partes y en muchos momentos diarios de la vida.

Entender que muchos momentos son un instante pasajero o efímero, nos invita a vivirlos un poco más y disfrutar de ellos. La palabra del día propone vivir el presente como algo veloz y temporal. Ahora que ya sabes qué significa este concepto del idioma español, solo debes aplicarlo en tu jornada.

Una palabra y algo más: otros conceptos hermosos del idioma español

El español es un idioma repleto de palabras, frases, términos y conceptos profundos. Al ser una lengua amplia y distribuida, cada región posee sus propios modismos, dialectos o formas de acuerdo a la zona geográfica, la cultura y la evolución histórica y social del idioma.

Toma una palabra cada día y úsala como guía e inspiración.

  • Inefable es una palabra simple pero hermosa. Significa "aquello que no se puede explicar con palabras". Describe aquellas cosas que se nos escapan de la lengua, que rebalsan de sentimientos o belleza y son indecibles.
  • Serendipia es una palabra del idioma español poco conocida y poco usada en la cotidianeidad. Serendipia significa "hallazgo valioso que se produce de forma accidental", de acuerdo a lo explicado en el Diccionario de la Real Academia Española.
  • Ataraxia es otra palabra desconocida pero bella. Cuando las cosas van mal, estás tendiendo un mal día, pero aun así mantienes la compostura, tranquilidad y templanza, estás en una situación de ataraxia o imperturbabilidad.
  • Finalmente, flébil es una palabra un poco más angustiante pero necesaria. Cuando ya no podemos más con la tristeza o dolor, el llanto puede ser una salida. Flébil significa "digno de ser llorado", remite a lo triste, lamentable y doloroso.

