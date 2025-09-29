La palabra del día es "Âme sœur": ¿qué significa?

idioma francés El francés es un idioma antiguo, profundo y repleto de palabras bellas.

El francés es el idioma oficial de 29 países, contrario a lo que se pensaría, no es exclusivo de Francia. De hecho, el idioma cuenta con más hablantes en África que en Europa. Es un idioma académico y diplomático, influenciado históricamente por instituciones académicas.

Al igual que otros idiomas latinos, el francés tiene muchas palabras con significados múltiples y usos variados. También carece de algunos términos que sí tenemos en el español; y cuenta con un sistema numérico bastante complejo y rebuscado que cambia cuando comenzamos a contar arriba de 70.

La palabra "Âme sœur": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

"Âme sœur" es la unión de dos conceptos: la palabra alma fusionada con la palabra hermana. Este término significa alma gemela, se utiliza para describir la creencia o idea de que todos tenemos un alma gemela o individuo con una enorme compatibilidad amorosa, casi perfecta.

alma gemela El concepto de alma gemela es muy antiguo, proviene del filósofo griego Platón.

Una alma gemela o "Âme sœur", es una persona con la que sientes una afinidad profunda e inexplicable. Esta palabra remite a viejas creencias aún vigentes que creen en la separación de un alma dividida en dos, que en vidas futuras luego de la reencarnación busca su otra mitad.

Ya sabes qué significa, ahora solo basta con aplicarla en tu vida. Esta palabra invita a reconectar con las personas que nos rodean y dar un significado o sentido a los vínculos que formamos. Comprender que los otros se cruzan en nuestro como por y para algo.

Palabras del francés hermosas y profundas: un idioma único

hablar francés Cada palabra puede ser la guía o impulso que necesitabas para comenzar la mañana.