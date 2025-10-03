escribir Toma nota, escribe la palabra en un cuaderno y guía tus acciones diarias con ella.

En el mundo existen más de 7000 lenguas vivas en vigencia y uso. Muchos de estos idiomas provienen del latín, del griego, de fusiones entre idiomas diversos, de uniones geográficas y de orígenes inciertos.

El griego es uno de esos idiomas antiguos que sentó las bases de muchas palabras o frases que hoy usamos.

Actualmente, este idioma tiene más de 13 millones de hablantes distribuidos por el mundo, pero concentrados principalmente en Grecia y Chipre, países donde es lengua oficial. El griego es el idioma de la filosofía, el pensamiento y la ciencia.

La palabra "melancolía": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

Melancolía es una palabra cotidiana y hermosa que proviene del griego melankholía, que significa "bilis negra". Este término remite a la teoría de los cuatro humores que proponía que el exceso de melancolía en el cuerpo producía bilis negra.

La melancolía suele ser una sensación constante y para nada pasajera.

La palabra melancolía se utiliza para describir una emoción compleja, una tristeza profunda, vaga y permanente. La melancolía genera una sensación de desgano, apatía y añoranza por los tiempos pasados.

Ya sabes qué significa y de dónde viene esta palabra. Puedes tomarla en tu día a modo de reflexión sobre los tiempos pasados, para aceptar lo vivido y emprender el nuevo día con más ligereza.

Otras palabras hermosas y profundas que vienen del idioma griego

Melancolía no es la única palabra del español que proviene del griego. Existen otros términos del griego muy profundos, hermosos y con múltiples significados, que evocan emociones, sensaciones y sentimientos.

globo triste Esta palabra invita a reflexionar sobre aquellas cosas que no logramos procesar y soltar.