escribir
Toma nota, escribe la palabra en un cuaderno y guía tus acciones diarias con ella.
En el mundo existen más de 7000 lenguas vivas en vigencia y uso. Muchos de estos idiomas provienen del latín, del griego, de fusiones entre idiomas diversos, de uniones geográficas y de orígenes inciertos.
El griego es uno de esos idiomas antiguos que sentó las bases de muchas palabras o frases que hoy usamos.
Actualmente, este idioma tiene más de 13 millones de hablantes distribuidos por el mundo, pero concentrados principalmente en Grecia y Chipre, países donde es lengua oficial. El griego es el idioma de la filosofía, el pensamiento y la ciencia.
La palabra "melancolía": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?
Melancolía es una palabra cotidiana y hermosa que proviene del griego melankholía, que significa "bilis negra". Este término remite a la teoría de los cuatro humores que proponía que el exceso de melancolía en el cuerpo producía bilis negra.
melancolía
La melancolía suele ser una sensación constante y para nada pasajera.
La palabra melancolía se utiliza para describir una emoción compleja, una tristeza profunda, vaga y permanente. La melancolía genera una sensación de desgano, apatía y añoranza por los tiempos pasados.
Ya sabes qué significa y de dónde viene esta palabra. Puedes tomarla en tu día a modo de reflexión sobre los tiempos pasados, para aceptar lo vivido y emprender el nuevo día con más ligereza.
Otras palabras hermosas y profundas que vienen del idioma griego
Melancolía no es la única palabra del español que proviene del griego. Existen otros términos del griego muy profundos, hermosos y con múltiples significados, que evocan emociones, sensaciones y sentimientos.
globo triste
Esta palabra invita a reflexionar sobre aquellas cosas que no logramos procesar y soltar.
- Nostalgia, una palabra que también usamos mucho en el español, es un término que se forma con la unión de nostos y algos y representa el dolor o anhelo por regresar a casa.
- Kallos es una palabra griega muy bonita y sencilla que significa belleza o hermosura.
- Otra palabra bella del idioma griego es philia, significa amistad.
- Meraki es una palabra griega muy utilizada en el español, sobre todo para nombrar emprendimientos o realizar tatuajes en la piel. Este concepto significa "poner el alma".
- Otra palabra muy concisa, pero profunda es algos, que significa dolor y describe situaciones de sufrimiento.