La Mendociencia 2025 pone el foco en el futuro soberano de la ciencia y la tecnología

Mendociencia 2025, feria de ciencia y tecnología Hasta el sábado se desarrolla la Mendociencia 2025 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo. Foto: Gentileza UNCuyo

La feria se centra cada año en un tópico, este año el eje será: “La ciencia y la tecnología como bases para el futuro soberano”, e invita a reflexionar sobre el rol estratégico del conocimiento en el desarrollo de nuestras sociedades.

En un mundo cada vez más interconectado y atravesado por innovaciones permanentes, resulta esencial fortalecer las capacidades locales de investigación, innovación y transferencia tecnológica para dar respuestas propias a los desafíos sociales, económicos y ambientales.

Las estaciones de Mendociencia 2025

La soberanía en ciencia y tecnología implica poder decidir, crear y producir desde nuestra propia realidad, garantizando un futuro en el que el bienestar colectivo sea una prioridad nacional y potencie así la creatividad, la formación y el compromiso de nuestras y nuestros científicos, tecnólogos y educadores.

"Promover estos valores en la comunidad es apostar a un país con mayor autonomía, y que siembra oportunidades para las generaciones venideras", consideran los organizadores de la Mendociencia 2025.

El guion de la feria este año se compone de distintas estaciones en las que los asistentes pueden aprender nuevos conceptos e interactuar con la ciencia desde otra perspectiva.

Mendociencia 2025, feria de ciencia y tecnología La feria de ciencia y tecnología de la UNCuyo está destinada a estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias. Foto: Gentileza UNCuyo

La estación de Ciencia Style consiste en experiencias donde se evidenciará la interacción entre la luz y la materia y cómo se emplea en la vida cotidiana para fabricar fuegos artificiales. También se muestran diversos minerales presentes en la Tierra que, a su vez, se utilizan en materiales de uso diario desde celulares y otros dispositivos electrónicos, hasta maquinaria compleja, como alas de aviones o estructuras de reactores nucleares.

En la estación de Ciencia ATR se presentan herramientas y métodos de investigación para estudiar a los animales y su comportamiento; además se explora la matemática a través de juegos de probabilidad e ilusiones ópticas, entre otras experiencias.

Esta feria de ciencia y tecnología incluye a dinosaurios

La CronoCiencia tratará sobre la valoración del patrimonio paleontológico mendocino. Los y las visitantes podrán observar una muestra orientada a destacar la importancia de las tareas científicas-técnicas en pos de la protección patrimonial, en este caso vinculadas al yacimiento con huellas de dinosaurios ubicado en el sur de Mendoza (Malargüe).

Para esto se ha montado un stand con réplicas de calidad científica de huellas de dinosaurios y extremidades de los dinosaurios productores de huellas (sauropodos-titanosaurios). Y se observan modelos 3D, esqueletos de dinosaurios que forman parte de la fauna asociada a los productores de huellas (dinosaurios carnívoros) y soportes visuales de las tareas realizadas con el fin de preservar y conservar los restos fósiles.

Todas las actividades del stand están guiadas por investigadores, técnicos y estudiantes del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de FCEN.

Mendociencia 2025, feria de ciencia y tecnología Es la cuarta edición de la feria Mendociencia en la que se espera la asistencia de más de 2.000 alumnos de Secundaria. Foto: Gentileza UNCuyo

En la estación de Converciencia se ofrecen charlas breves vinculadas a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología de múltiples disciplinas, a cargo de investigadores e investigadoras.

La de Física Interactiva propone experiencias que abarcan desde el estudio del movimiento hasta la manipulación de materia y la observación de lo imperceptible. Se explica en esta estación de la feria cómo la física ayuda a encontrar el camino más rápido en una carrera cuesta abajo a toda velocidad y cómo ciertos objetos levitan desafiando las leyes de la gravedad.

También se pueden observar en detalle las estructuras de materiales o microorganismos que son completamente invisibles para el ojo humano, revelando un mundo oculto a simple vista.