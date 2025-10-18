River venció a Talleres de Córdoba y volvió a sumar de a tres en el Torneo Clausura

A los 30', Marcelo Gallardo iba a recibir una pésima noticia: Lautaro Rivero se tiró al césped acusando una molestia y tuvo que ser reemplazado. En su lugar ingresó Milton Casco, y finalmente se confirmó que estaba descompuesto.

7 minutos más tarde, El Millonario encontró la apertura del marcador. Justamente fue Casco el que sacó un potente remate, que pegó en el palo y que capturó de rebote Gonzalo Montiel.

Un puñado de minutos después, y luego de una mala respuesta de Armani, Talleres festejó el 1 a 1 por intermedio de Augusto Schott. Sin embargo, los hinchas de River respiraron aliviados, ya que el futbolista se encontraba en posición adelantada.

La segunda parte comenzó con modificaciones en ambos equipos. En River, Gallardo hizo ingresar a Matías Galarza Fonda por Santiago Lencina. Tévez hizo lo propio en Talleres, ya que Rubén Botta y Angulo reemplazaron a Valentín Depietri y Ulises Ortegoza.

Luego de un tiro de media distancia desperdiciado de Salas, Armani salvó al Millonario. Rick Lima cabeceó un centro de Federico Girotti, pero El Pulpo respondió sin dar rebote.

River y un triunfo clave teniendo en cuenta lo que viene

Con el resultado a su favor, River bajó la intensidad y fue dominado por Talleres en algunos pasajes. El equipo de Tévez buscaba el empate, aunque lo cierto es que lo hacía sin muchas ideas.

Ante la falta de juego, Gallardo tomó la decisión de enviar a Facundo Colidio y Maximiliano Meza a la cancha, y los cambios hicieron efecto inmediato: el 11 hizo una jugada bárbara y le sirvió el gol al ex Independiente, que aumentó la diferencia en el marcador.

El segundo gol de River fue un golpe para Talleres, que no pudo reaccionar y terminó sumando una nueva derrota. De esta manera, El Millonario volvió a sumar de a tres en un partido importante, teniendo en cuenta los partidos que se vienen.