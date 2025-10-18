Franco Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos con los McLaren afuera

El piloto de Red Bull Max Verstappen (37' 58'' 229/1000) fue el ganador de la Sprint (sumó 8 puntos), y lo escoltaron George Russell -Mercedes- (7), y Carlos Sainz, con Ferrari (6).

automovilismo-gp estados unidos-max verstappen-carrera sprint Max Versstappen largó desde la pole position y ganó en gran forma la Carrera Sprinto del Gran Premio de Estados Unidos.

Largada de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos con incidentes

Apenas arrancaron, en la primera curva del Circuito de las Américas, en Austin Texas, una colisión múltiple involucró a Lando Norris, Oscar Piastri, de MacLaren; Fernando Alonso y Nico Hulkenberg, donde los tres primeros queadaron fuera de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos y esto favoreció a Max Verstappen en la lucha por el Campeonato de Conductores de la Fórmula 1.