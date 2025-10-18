Franco Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos con los McLaren afuera

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1979595575755448452&partner=&hide_thread=false
Lando Norris trató a de superar a su compañero de equipo Oscar Piastri, y al cerrarse este y frenar lo toca de atrás Hulkemberg y chocaron los tres, dejando daños a los McLaren que no les permitieron seguir en la carrera.
Franco Colapinto pudo sortear el descalabro de autos que iban adelante, y tras estar 19° el abandono de Piastri y Norris (perdió una rueda) pudo cuidar el auto desde el último puesto pensando en la Clasificación que se corre este sábado a las 18. Los postreros abandonos de Stroll y Ocón (chocaron en la vuelta 16 de 19), una sanción de 10 segundos a Bearman lo dejaron en el 14° puesto. Su compañero Pierre Gassly finalizó en el 10° lugar.
Los que sumaron puntos en la Carrera Sprint del GP
Pos. Piloto Equipo Tpo-/dif.
1 Max Verstappen -Red Bull Racing- 37' 58'' 229/1000
2 George Russell -Mercedes- +0'' 395/1000
3 Carlos Sainz -Williams- +0'' 791/1000
4 Lewis Hamilton -Ferrari- +1'' 224/1000
5 Charles Leclerc -Ferrari- +1'' 825/1000
6 Alexander Albon -Williams- +2'' 576/1000
7 Yuki Tsunoda -Red Bull Racing- +2'' 976/1000
8 Kimi Antonelli -Mercedes- +4'' 147/1000