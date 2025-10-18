Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto quedó 14° en la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos con los McLaren afuera

Un choque múltiple en el inicio dejó afuera a los McLaren y fue favorecido Max Verstappen que ganó la Carrera Sprint, con Colapinto en el 14° puesto

Raúl Adriazola
Franco Colapinto quedó 14° en una accidentada Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

La Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos arrancó este sábado con una situación que puso al rojo vivo el campeonato. Franco Colapinto largó desde el puesto 17° y finalizó esta carrera corta en el 14° lugar. Max Verstappen aprovechó que los dos McLaren abandonaron y da pelea.

El piloto de Red Bull Max Verstappen (37' 58'' 229/1000) fue el ganador de la Sprint (sumó 8 puntos), y lo escoltaron George Russell -Mercedes- (7), y Carlos Sainz, con Ferrari (6).

Max Versstappen largó desde la pole position y ganó en gran forma la Carrera Sprinto del Gran Premio de Estados Unidos.

Largada de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos con incidentes

Apenas arrancaron, en la primera curva del Circuito de las Américas, en Austin Texas, una colisión múltiple involucró a Lando Norris, Oscar Piastri, de MacLaren; Fernando Alonso y Nico Hulkenberg, donde los tres primeros queadaron fuera de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos y esto favoreció a Max Verstappen en la lucha por el Campeonato de Conductores de la Fórmula 1.

Lando Norris trató a de superar a su compañero de equipo Oscar Piastri, y al cerrarse este y frenar lo toca de atrás Hulkemberg y chocaron los tres, dejando daños a los McLaren que no les permitieron seguir en la carrera.

Franco Colapinto pudo sortear el descalabro de autos que iban adelante, y tras estar 19° el abandono de Piastri y Norris (perdió una rueda) pudo cuidar el auto desde el último puesto pensando en la Clasificación que se corre este sábado a las 18. Los postreros abandonos de Stroll y Ocón (chocaron en la vuelta 16 de 19), una sanción de 10 segundos a Bearman lo dejaron en el 14° puesto. Su compañero Pierre Gassly finalizó en el 10° lugar.

Los que sumaron puntos en la Carrera Sprint del GP

Pos. Piloto Equipo Tpo-/dif.

1 Max Verstappen -Red Bull Racing- 37' 58'' 229/1000

2 George Russell -Mercedes- +0'' 395/1000

3 Carlos Sainz -Williams- +0'' 791/1000

4 Lewis Hamilton -Ferrari- +1'' 224/1000

5 Charles Leclerc -Ferrari- +1'' 825/1000

6 Alexander Albon -Williams- +2'' 576/1000

7 Yuki Tsunoda -Red Bull Racing- +2'' 976/1000

8 Kimi Antonelli -Mercedes- +4'' 147/1000

