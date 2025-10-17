Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto logró el 16° tiempo en el Ensayo Libre del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un buen cierre en la única tanda de entrenamiento del Gran Premio de Estados Unidos y adelantó a su compañero Gassly

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto logró adelantar a su coequiper en la única sesión de Ensayo Libre del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto logró adelantar a su coequiper en la única sesión de Ensayo Libre del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto tuvo una tarde positiva este viernes, cuando corrió la única práctica libre de la 19ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada en el Circuito de Las Américas, en la ciudad de Austin, Texas.

El piloto argentino del equipo Alpine logró el 16° tiempo de este ensayo libre disputado este viernes, mientras que su compañero del equipo Alpine quedó en la 17ª posición. El más veloz resultó Lando Norris, con McLaren, con un tiempo de 1 minuto 33 segundos 294/1000. Colapinto registró 1 segundo 359 milésimas más de Norris, mientras que Gassly, quedó a 12 milésimas de Franco.

Desde las 18.30, hora argentina, se disputa la clasificación para la Carrera Sprint (Sprint Qualy), última actividad de esta jornada inicial del Gran Premio de Estados Unidos. La competencia se puede ver en vivo por la plataforma streaming Disney+. Esta fecha se corre en el circuito de Austin, que tiene una longitud de 5. 513km

Lo que sigue en el Gran Premio de Estados Unidos

Viernes 17

  • Sprint Qualy: 18.30

Sábado 18:

  • Sprint: 14
  • Clasificación: 18

Domingo 19:

  • Carrera: 16

Nota en proceso

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas