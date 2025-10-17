Franco Colapinto logró el 16° tiempo en el Ensayo Libre del Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino del equipo Alpine logró el 16° tiempo de este ensayo libre disputado este viernes, mientras que su compañero del equipo Alpine quedó en la 17ª posición. El más veloz resultó Lando Norris, con McLaren, con un tiempo de 1 minuto 33 segundos 294/1000. Colapinto registró 1 segundo 359 milésimas más de Norris, mientras que Gassly, quedó a 12 milésimas de Franco.

Desde las 18.30, hora argentina, se disputa la clasificación para la Carrera Sprint (Sprint Qualy), última actividad de esta jornada inicial del Gran Premio de Estados Unidos. La competencia se puede ver en vivo por la plataforma streaming Disney+. Esta fecha se corre en el circuito de Austin, que tiene una longitud de 5. 513km