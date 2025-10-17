Qué es La Misión Argentina y el homenaje de Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

De esta manera, el pilarense buscará sus primeros puntos con Alpine en la corriente temporada en el Circuito de las Américas, GP en el que consiguió sus últimos porotos en la ‘Máxima’ mientras conducía para Williams Racing tras finalizar en la décima posición.

¿Qué fue la “Misión Argentina” y por qué fue tan importante?

El objetivo era poder demostrar la calidez de la industria automotriz del país en uno de los terrenos más complicados: el Infierno Verde del Nordschleife alemán, lugar en el que estarían prohibidas las grandes reparaciones.

Cada vuelta del circuito duraba entre 13 y 14 minutos con alrededor de 150 curvas y 20 kilómetros en total en la que los pilotos podían completar turnos de hasta una hora y media, es decir, cinco vueltas aproximadamente.

mision argentina 1 La Misión Argentina con uno de los Torino.

En la madrugada del 20 de agosto de 1969 largaron tres autos: el primero era conducido por Rubén Luis Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar ‘Cacho’ Fangio, mientras que en el segundo estaban a bordo Eduardo Rodríguez Canedo, Jorge Cupeiro y Gastón Perkins y en el tercero se encontraban Eduardo Copello, Oscar Mauricio Franco y Alberto ‘Larry’ Rodríguez Larreta.

Tras tres horas en pista, los Torino 2 y 3 ocupaban el primer y segundo puesto, respectivamente, ante los ojos de todo el mundo que miraban de manera sorprendida lo que estaba ocurriendo.

No obstante, los autos 1 y 2 sufrieron inconvenientes en el camino y debieron abandonar la contienda, dejando al 3 como el único representante.

Si bien logró mantener el liderato hasta la hora 64, Oscar Mauricio Franco rompió el escape y debió frenar para poder arreglar el desperfecto, cayendo así al quinto lugar.

Para la mañana del último día, el tercer Torino había logrado colocarse cuarto y reavivó la ilusión de conseguir el podio, pero cuando los Comisarios Deportivos detectaron un nuevo problema en el escape, la misma se esfumó.

A pesar de no haber conseguido el triunfo, el rendimiento de los vehículos, sobre todo del segundo y el tercero, mostraron ante todo el mundo la capacidad del automovilismo argentino y la solidez de la industria local.