Cómo conseguir vuelos económicos ida y vuelta a Maceió en Brasil

¿Estás buscando unas vacaciones de playa diferentes? Maceió es una opción ideal para los viajeros que buscan aguas cristalinas, arenas blancas y un ambiente relajado lejos de los amontonamientos de gente. La capital del estado de Alagoas, al noreste de Brasil, ofrece las costas más bonitas, por eso a continuación, compartimos algunos consejos para encontrar vuelos económicos a este destino.
Maceió es mucho más que un paraíso tropical con playas de ensueño, es una encantadora ciudad costera que ofrece una experiencia completa durante todo el año. Ya sea para los que buscan relajarse al sol, aventurarse en la naturaleza o deleitarse con sabores regionales, este destino tiene algo especial para todos los viajeros, sin importar la época del año.
Consigue vuelos económicos
Para conseguir vuelos low cost puedes buscar en el sitio web www.turismocity.com.ar, el metabuscador de viajes que compara precios de vuelos, hoteles, paquetes turísticos y más. En el sitio de inicio aparecen ofertas a diferentes destinos, así que puedes investigar el que más te gusta. En este caso, una de las promociones incluye vuelos ida y vuelta a Maceió por USD$290.
Si ingresas en la página del destino carioca, aparece un cuadro comparativo de precios por mes, que muestra de forma clara cuánto cuestan los vuelos a Maceió a lo largo del año. Cada columna representa un mes, con el valor más bajo encontrado recientemente, así que puedes identificar rápidamente cuándo conviene viajar según la época.
Vuelos a Maceió
El paquete más conveniente para viajar a Maceió cuesta USD$290 del 2 al 17 de diciembre de 2025. Con vuelos ida y vuelta que incluyen tickets con LATAM Airlines con salida desde Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires. La ida incluye una escala, para luego llegar al Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares en Maceió.
La vuelta es con Fly Bondi desde el Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares, directo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Quienes viajan desde Mendoza, pueden comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia el destino de Brasil elegido.
No existe relación comercial con ninguna de las empresas mencionadas. El objetivo de la nota es brindar consejos útiles para que los lectores puedan asesorarse para planificar sus vacaciones en la playa de forma inteligente.