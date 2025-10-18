Cómo conseguir vuelos económicos ida y vuelta a Maceió en Brasil

Si ingresas en la página del destino carioca, aparece un cuadro comparativo de precios por mes, que muestra de forma clara cuánto cuestan los vuelos a Maceió a lo largo del año. Cada columna representa un mes, con el valor más bajo encontrado recientemente, así que puedes identificar rápidamente cuándo conviene viajar según la época.

precios de vuelos a maceio Precios de vuelos ida y vuelta a Maceió, Brasil. Imagen: Turismocity.

Vuelos a Maceió

El paquete más conveniente para viajar a Maceió cuesta USD$290 del 2 al 17 de diciembre de 2025. Con vuelos ida y vuelta que incluyen tickets con LATAM Airlines con salida desde Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires. La ida incluye una escala, para luego llegar al Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares en Maceió.

La vuelta es con Fly Bondi desde el Aeropuerto Internacional Zumbi dos Palmares, directo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires. Quienes viajan desde Mendoza, pueden comprar por separado el tramo hacia Buenos Aires y luego aprovechar las tarifas más económicas que salen desde allí hacia el destino de Brasil elegido.

vuelos a maceio El precio aproximado de vuelos ida y vuelta a Maceió, Brasil. Imagen: Turismocity.

No existe relación comercial con ninguna de las empresas mencionadas. El objetivo de la nota es brindar consejos útiles para que los lectores puedan asesorarse para planificar sus vacaciones en la playa de forma inteligente.