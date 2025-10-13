Vuelos de deportación alcanzan cifras récord en Estados Unidos

“Las aerolíneas han aprendido a esconderse del escrutinio público”, declaró Andrea Guerrero, directora de Alliance San Diego, una ONG que monitorea los vuelos.

Los datos del rastreador independiente Deportation Air muestran que más de 1.200 vuelos partieron desde Estados Unidos entre enero y septiembre, un aumento del 35% respecto al mismo periodo de 2024.

América Latina, el principal destino

México, Guatemala, Honduras y El Salvador encabezan la lista de destinos, aunque también se registraron vuelos hacia Haití, Colombia y países africanos.

Según ICE, el incremento responde a la necesidad de “mantener la seguridad nacional y hacer cumplir la ley migratoria ”, mientras organizaciones civiles sostienen que se trata de una “campaña política de expulsiones masivas”.

Impacto humanitario y falta de transparencia

Defensores de derechos humanos advierten sobre las condiciones de los detenidos durante el traslado y la ausencia de supervisión judicial. “Estas personas están siendo expulsadas sin acceso real a abogados ni a procesos justos”, denunció la abogada Melissa López, de Border Hope Institute.

El Congreso estadounidense evalúa abrir una investigación sobre los contratos firmados por ICE con las aerolíneas, tras denuncias de sobreprecios y opacidad en los gastos.