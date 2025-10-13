Inicio Mundo Gaza
Guerra Israel - Palestina

Hamas liberó rehenes en Gaza y Donald Trump fue ovacionado por el parlamento israelí

Los prisioneros que tenía Hamas fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza

Por UNO
La Cruz Roja trabaja en el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel.

La Cruz Roja trabaja en el intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel.

Hamás comenzó este lunes a liberar a los primeros rehenes que permanecieron retenidos en Gaza durante más de dos años, como parte de un importante intercambio de prisioneros en el marco del alto el fuego recién implementado, informó la televisión estatal israelí Kan TV. Por su parte Donald Trump fue reconocido en el parlamento israelí.

Los prisioneros fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja antes de ser transferidos a las fuerzas israelíes en Gaza.

Siete rehenes fueron liberados en el grupo inicial de los 20 restantes retenidos en Gaza, y se espera que el resto sea puesto en libertad más tarde, informó la agencia Xinhua. Según agencias internacionales, Hamás ya entregó al resto de rehenes en Gaza y ya no tendría secuestrados vivos en su poder.

hamas

El Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparado para recibir a los rehenes. Un helicóptero militar aterrizó en una base cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes serán llevados hasta hospitales en el centro de Israel para recibir revisiones médicas.

Los vehículos de la Cruz Roja llegaron a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, desde donde unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados más tarde el lunes como parte del intercambio.

Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.

Donald Trump en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”, dijo el líder israelí y agregó que “esta jornada quedará grabada en la historia tanto del pueblo judío como de la humanidad”.

Temas relacionados:

Te puede interesar