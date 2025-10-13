Hamas liberó rehenes en Gaza y Donald Trump fue ovacionado por el parlamento israelí

hamas

El Ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparado para recibir a los rehenes. Un helicóptero militar aterrizó en una base cerca de la frontera con Gaza, desde donde los rehenes serán llevados hasta hospitales en el centro de Israel para recibir revisiones médicas.

Los vehículos de la Cruz Roja llegaron a la prisión de Ofer, cerca de Ramala, desde donde unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos serán liberados más tarde el lunes como parte del intercambio.

Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue aplaudido de pie por los legisladores israelíes luego de la liberación de los 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por dos años.

Donald Trump en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

“Donald Trump es el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”, dijo el líder israelí y agregó que “esta jornada quedará grabada en la historia tanto del pueblo judío como de la humanidad”.