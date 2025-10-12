Se hizo una cirugía estética y encontraron lo impensado dentro de su rostro

Durante años, Ashley buscó un profesional que la operara para recuperar la definición de su rostro, pero su corta edad (menos de 35 años) era un impedimento. Finalmente, después de años de "abusar" de los rellenos y tratamientos estéticos, logró que un cirujano aceptara el desafío.

Los detalles de la abrumadora cirugía estética

En una entrevista para el podcast “In the Make-up Chair”, la influencer de 35 años detalló la aterradora experiencia en el quirófano. “El cirujano estuvo horas sacando relleno de mi cara. Eran como bolas verdes de pus que se habían infectado”, contó Ashley, reconociendo que nunca dimensionó el daño que los tratamientos estéticos le habían provocado.

Luego dio un detalle aún más preocupante: "Mi marido llamaba todo el tiempo para preguntar si estaba bien, y los médicos le decían que no podían terminar porque no lograban sacar toda esa porquería".

La operación se extendió por un total de casi 10 horas. Los especialistas terminaron quitando hasta cuatro pulgadas de piel de cada lado de la cara para poder limpiar y tensar la zona afectada.

La influencer admitió haber “abusado” de los rellenos durante años: “Entre rellenar, disolver, volver a rellenar y probar cosas nuevas, perdí la definición de mi cara. Ya no me reconocía”, dijo. Además, explicó que los embarazos sucesivos agravaron el problema: “Cuando tenés rellenos y quedás embarazada, retienen agua. Mi cara se hinchó muchísimo y terminé con papada”.

A pesar de la drástica decisión y el alto costo, operarse tan joven le valió críticas y comentarios crueles en redes sociales. Sin embargo, Ashley aseguró que intenta no dejarse afectar por los haters: “Es mi plata, así que decidí informarme bien y hacerlo de manera segura”, afirmó, al tiempo que reclamó: “Ya basta de burlarse de las mujeres por sus decisiones”.

Como punto cúlmine de lo sucedido, Ashley también contó que, tras la cirugía, su hija le prohibió ir a buscarla al colegio debido al aspecto que tenía durante la recuperación inicial.