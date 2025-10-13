El Nobel de Economía fue para 3 investigadores que explicaron cómo la innovación impulsa al progreso

"Durante los últimos dos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido. Esto ha sacado a un gran número de personas de la pobreza y ha sentado las bases de nuestra prosperidad", publicó la cuenta oficial del Premio Nobel en su cuenta en X.

Y agregó: "Los galardonados este año en ciencias económicas, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, explican cómo la innovación impulsa un mayor progreso".

Ganadores Premio Nobel de Economía Los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025.

"El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento", dijo John Hassler, presidente del Comité para el premio en ciencias económicas.

El Premio Nobel de Economía se entrega desde 1968

El Premio Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, puesto que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad. Sin embargo, el galardón es otorgado por la Real Academia Sueca de las Ciencias.

El año pasado el Premio Nobel de Economía fue a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson "por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad".

Desde su creación, el galardón fue otorgado en 57 ocasiones a 99 economistas entre 1969 y 2025.