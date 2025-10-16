La playa de Brasil que sorprende con sus aguas turquesas y atrae a miles de turistas

Uno de los circuitos que destaca es la Ilha do Mel (Isla de Miel), a poco más de 30 minutos de las costas de Paraná. Es el mejor secreto mejor guardado del litoral sur de Brasil, pues quienes la visitan quedan enamorados.

playa en brasil Las playas del sur de Brasil son un encanto. Imagen: Pexels.

Ilha do Mel es protegida como patrimonio cultural desde 1975. Posteriormente fue declarada reserva ecológica para preservar sus ecosistemas únicos. Tiene playas desiertas, vegetación exuberante, posadas únicas y restaurantes rústicos.

Otros atractivos de Paraná

El estado brasileño de Paraná limita al sur con Santa Catarina y, hacia el oeste con Paraguay y Argentina, lo que lo convierte en un punto estratégico tanto geográfica como culturalmente, por su cercanía con estos países vecinos. Una de las principales atracciones turísticas que ofrece esta región es el conjunto natural de las Cataratas del Iguazú, ubicadas en el límite entre Brasil y Argentina.

cataratas en parana brasil Miles de turistas visitan las Cataratas del Iguazú cada día. Imagen: Freepik.

En Paraná se encuentra el Parque Nacional do Iguaçu, donde los visitantes pueden disfrutar de una vista espectacular de las cataratas desde pasarelas panorámicas, además de explorar la rica biodiversidad de la selva atlántica. Este parque, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, no solo destaca por su belleza escénica, sino también por su importancia ecológica y su infraestructura turística bien desarrollada, que lo convierte en uno de los destinos más visitados de Brasil.