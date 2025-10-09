Inicio Sociedad Brasil
Viajes

Ni Río de Janeiro ni Búzios: la playa de Brasil que tiene aguas cristalinas y es un encanto

Si estás organizando tu próximo viaje a Brasil y quieres conocer playas únicas, tienes que leer este artículo

Paula García
Por Paula García [email protected]
La joya oculta de Brasil que tienes que conocer. Imagen: Freepik.

La joya oculta de Brasil que tienes que conocer. Imagen: Freepik.

Brasil tiene los mejores destinos para organizar unas vacaciones, desde ciudades vibrantes, hasta pueblos encantadores y playas para todos los viajeros. Sin embargo, muchos turistas caen siempre en las mismas opciones: Río de Janeiro, Búzios, Florianópolis, Camboriú, Porto o São Paulo.

Si eres de los que ya ha visitado los destinos clásicos, y quieres conocer lugares nuevos, en esta nota compartimos todo lo que necesitas saber sobre una playa de Brasil que nadie menciona y puedes conocer en tu próximo viaje.

Praia dos Carneiros
Brasil tiene m&uacute;ltiples playas para visitar en vacaciones. Imagen: Pexels.

Brasil tiene múltiples playas para visitar en vacaciones. Imagen: Pexels.

La playa de Brasil que es un paraíso

La Praia dos Carneiros está en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, a unos 90 kilómetros de Recife, cerca de la ciudad de Tamandaré. Esta playa es famosa por su belleza y tranquilidad, además de que se puede acceder fácilmente desde varias ciudades principales de la región. Eso sí, las rutas son complicadas, Hay baches, tramos mal señalizados y muchas partes sin iluminación, así que es mejor viajar de día.

Una de las atracciones de esta playa brasileña es la Capela de São Benedito o Igrejinha dos Carneiros. Se trata de una pequeña capilla blanca con detalles coloridos que data del siglo XVIII y está ubicada justo frente a la costa. Es un destino pintoresco para tomar fotografías, de hecho muchas bodas se celebran allí.

Praia dos Carneiros capilla
Muchas parejas hacen su sesi&oacute;n de bodas en la Capela de S&atilde;o Benedito. Imagen: Freepik.

Muchas parejas hacen su sesión de bodas en la Capela de São Benedito. Imagen: Freepik.

Quienes buscan hospedarse en Praia dos Carneiros tienen que saber que es un lugar pequeño. Sus alternativas de hospedaje son exclusivas y costosas, ya que la mayoría son posadas boutique o casas de lujo. Si bien hay algunas opciones más económicas en las cercanías, no hay una mucha variedad de hospedajes. Por esta razón, puedes hospedarte en ciudades cercanas como Maragogi o Porto de Galinhas.

En lo que respecta a la comida, Praia dos Carneiros tiene dos paradores conocidos: Bora Bora y Beijupirá. Además, en temporada alta la playa tiene varios vendedores ambulantes que ofrecen comidas típicas como choclos, açaí, refrescos y más.

Temas relacionados:

Te puede interesar