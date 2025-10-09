Ni Río de Janeiro ni Búzios: la playa de Brasil que tiene aguas cristalinas y es un encanto

Una de las atracciones de esta playa brasileña es la Capela de São Benedito o Igrejinha dos Carneiros. Se trata de una pequeña capilla blanca con detalles coloridos que data del siglo XVIII y está ubicada justo frente a la costa. Es un destino pintoresco para tomar fotografías, de hecho muchas bodas se celebran allí.

Praia dos Carneiros capilla Muchas parejas hacen su sesión de bodas en la Capela de São Benedito. Imagen: Freepik.

Quienes buscan hospedarse en Praia dos Carneiros tienen que saber que es un lugar pequeño. Sus alternativas de hospedaje son exclusivas y costosas, ya que la mayoría son posadas boutique o casas de lujo. Si bien hay algunas opciones más económicas en las cercanías, no hay una mucha variedad de hospedajes. Por esta razón, puedes hospedarte en ciudades cercanas como Maragogi o Porto de Galinhas.

En lo que respecta a la comida, Praia dos Carneiros tiene dos paradores conocidos: Bora Bora y Beijupirá. Además, en temporada alta la playa tiene varios vendedores ambulantes que ofrecen comidas típicas como choclos, açaí, refrescos y más.