Ni Río de Janeiro ni Búzios: la playa de Brasil que tiene aguas cristalinas y es un encanto

Si eres de los que ya ha visitado los destinos clásicos, y quieres conocer lugares nuevos, en esta nota compartimos todo lo que necesitas saber sobre una playa de Brasil que nadie menciona y puedes conocer en tu próximo viaje.
La Praia dos Carneiros está en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, a unos 90 kilómetros de Recife, cerca de la ciudad de Tamandaré. Esta playa es famosa por su belleza y tranquilidad, además de que se puede acceder fácilmente desde varias ciudades principales de la región. Eso sí, las rutas son complicadas, Hay baches, tramos mal señalizados y muchas partes sin iluminación, así que es mejor viajar de día.
Una de las atracciones de esta playa brasileña es la Capela de São Benedito o Igrejinha dos Carneiros. Se trata de una pequeña capilla blanca con detalles coloridos que data del siglo XVIII y está ubicada justo frente a la costa. Es un destino pintoresco para tomar fotografías, de hecho muchas bodas se celebran allí.
Quienes buscan hospedarse en Praia dos Carneiros tienen que saber que es un lugar pequeño. Sus alternativas de hospedaje son exclusivas y costosas, ya que la mayoría son posadas boutique o casas de lujo. Si bien hay algunas opciones más económicas en las cercanías, no hay una mucha variedad de hospedajes. Por esta razón, puedes hospedarte en ciudades cercanas como Maragogi o Porto de Galinhas.
En lo que respecta a la comida, Praia dos Carneiros tiene dos paradores conocidos: Bora Bora y Beijupirá. Además, en temporada alta la playa tiene varios vendedores ambulantes que ofrecen comidas típicas como choclos, açaí, refrescos y más.