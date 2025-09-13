El destino de Brasil que tiene una energía única y cautiva a primera vista

sao paulo capital São Paulo es la ciudad brasileña más influyente en el escenario global. Imagen: Benoit Properties International.

Esta ciudad ofrece múltiples actividades que pueden transformar tus vacaciones en una experiencia inolvidable. La Avenida Paulista es un símbolo de São Paulo, así que es una de las paradas obligatoria. Tiene cafés, museos, librerías, centros culturales, tiendas, bancos y ferias callejeras, que se pueden recorrer a pie o en bicicleta.

El Parque Ibirapuera es uno de los espacios verdes más grandes y visitados de São Paulo. Tiene áreas verdes para caminar o para sentarse a hacer un picnic, y en el interior hay museos como el MAM y el Pabellón Japonés, esculturas al aire libre y más.

Los viajeros que quieres descubrir nuevos sabores pueden visitar el barrio Liberdade, la comunidad japonesa más grande fuera de Japón, aunque también hay presencia de otras culturas asiáticas. Sin embargo, los que quieren probar platos típicos de Brasil pueden dirigirse al Mercadão, un mercado municipal que ofrece quesos, especias, frutas exóticas y platos típicos.

Las playas más cercanas a São Paulo

Aunque no es una ciudad costera, tiene destinos próximos con playas que se pueden visitar por el día. Algunas de las más populares son Praia Grande, Guarujá y Bertioga.

paraia grande sao paulo Praia Grande queda aproximadamente a una hora en coche de la ciudad de São Paulo. Imagen: Freepik.

Puedes llegar en auto o bus en aproximadamente una a dos horas, dependiendo del tráfico. Son opciones ideales para desconectarte del ritmo urbano y cerrar tus vacaciones en Brasil con un chapuzón.