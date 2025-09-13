Inicio Sociedad Brasil
El destino de Brasil que tiene una energía única y cautiva a primera vista

Si estás planeando tus próximas vacaciones, Brasil puede sorprenderte con sus playas mágicas, su mezcla de arte, historia y gastronomía

Paula García
El destino imperdible de Brasil. Imagen: Benoit Properties International.

Brasil es la tierra del carnaval y del samba, pero es mucho más que eso. Cuenta con más de siete mil kilómetros de playas para que disfrutes en tus vacaciones, conozcas los mejores destinos turísticos, bebas las mejores caipirinhas en un bar de noche, o te relajes a comer un açaí en la playa.

Sin dudas, la lista de lugares para visitar en Brasil es inagotable, con paisajes, ciudades y playas para todos los gustos. Pero entre tanta variedad, existe un sitio que sobresale y se vuelve imprescindible para conocer en cualquier viaje.

El destino imperdible de Brasil

La ciudad de São Paulo está ubicada en la región sureste del país, es la capital de Brasil y es una de las capitales más pobladas del mundo, además de ser un centro industrial, financiero y cultural clave en América Latina. Si bien no tiene salida al mar, cuenta con varias playas cercanas a pocos kilómetros, ideales para una escapada de fin de semana o un día de descanso.

São Paulo es la ciudad brasileña más influyente en el escenario global. Imagen: Benoit Properties International.

Esta ciudad ofrece múltiples actividades que pueden transformar tus vacaciones en una experiencia inolvidable. La Avenida Paulista es un símbolo de São Paulo, así que es una de las paradas obligatoria. Tiene cafés, museos, librerías, centros culturales, tiendas, bancos y ferias callejeras, que se pueden recorrer a pie o en bicicleta.

El Parque Ibirapuera es uno de los espacios verdes más grandes y visitados de São Paulo. Tiene áreas verdes para caminar o para sentarse a hacer un picnic, y en el interior hay museos como el MAM y el Pabellón Japonés, esculturas al aire libre y más.

Los viajeros que quieres descubrir nuevos sabores pueden visitar el barrio Liberdade, la comunidad japonesa más grande fuera de Japón, aunque también hay presencia de otras culturas asiáticas. Sin embargo, los que quieren probar platos típicos de Brasil pueden dirigirse al Mercadão, un mercado municipal que ofrece quesos, especias, frutas exóticas y platos típicos.

Las playas más cercanas a São Paulo

Aunque no es una ciudad costera, tiene destinos próximos con playas que se pueden visitar por el día. Algunas de las más populares son Praia Grande, Guarujá y Bertioga.

Praia Grande queda aproximadamente a una hora en coche de la ciudad de São Paulo. Imagen: Freepik.

Puedes llegar en auto o bus en aproximadamente una a dos horas, dependiendo del tráfico. Son opciones ideales para desconectarte del ritmo urbano y cerrar tus vacaciones en Brasil con un chapuzón.

