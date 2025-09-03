Inicio Sociedad Brasil
El pueblo de Brasil que tiene las playas más hermosas y queda a pocos kilómetros de Florianópolis

El pueblo queda al sur de Brasil, y combina playas, surf, vida nocturna y naturaleza. Es ideal para pasar las vacaciones con amigos

Paula García
Conoce el pueblo de Brasil que tiene playas fascinantes y es ideal para tus próximas vacaciones. Imagen: Pexels

Brasil es uno de los destinos más buscados entre los viajeros argentinos, y esto se debe a la cercanía y al tipo de cambio accesible. Sus playas fantásticas en la costa atlántica, con paisajes de ensueño y ciudades encantadoras, cautivan a cualquiera. En este artículo, exploramos todo sobre el pueblo que es un encanto y es perfecto para vacacionar.

Con su hermoso mar cristalino y su arena blanca, está ubicado al sur de Brasil y queda a pocos kilómetros de Florianópolis, así que es un destino ideal para quienes planifican sus próximas vacaciones. A continuación, revelamos dónde queda, cuáles son sus atractivos y una guía definitiva completa.

El pueblo costero de Brasil que es un encanto

Praia do Rosa se encuentra en el estado de Santa Catarina, dentro del municipio de Imbituba, al sur de Brasil y sobre la costa del Océano Atlántico. Según Google Maps, queda a solo 90,5 km de Florianópolis, a 200 km al norte de la playa de Torres y a 390 km de Porto Alegre.

praia do rosa
Praia do Rosa queda en Santa Catarina. Imagen: Google Maps

La principal atracción de este destino son sus playas, que se encuentran alejadas de la zona del centro del pueblo y de la mayoría de alojamientos. Si te diriges a la playa caminando puedes aprovechar los senderos que te ahorran unos cuantos metros, te hacen sumergirte entre la vegetación y bordean la Lagoa do Meio. Si optas por un vehículo, es mejor llegar temprano para conseguir estacionamiento.

La playa es una bahía en forma de medialuna, que tiene una zona norte y zona sur. Praia do Rosa Sur tiene bares y restaurantes sobre la playa, y tiene más movimiento en temporada alta. Praia do Rosa Norte es mucho más tranquila, pero es el punto donde se reúnen los surfers. Desde Praia do Rosa Norte sale un sendero bastante sencillo pero con desniveles hacia Praia Vermelha.

praia do rosa Brasil
Praia do Rosa es un ambiente que combina monta&ntilde;as, lagunas y mar. Imagen: Google Maps

Praia do Rosa es un ambiente que combina montañas, lagunas y mar. Imagen: Google Maps

El centro de Praia do Rosa es acotado, ya que tiene una sola calle que cobra vida cuando cae el sol, con sus bares y restaurantes para beber algo. En conclusión, este destino de Brasil es ideal para pasar unas vacaciones relajadas, conectar con la naturaleza y descansar al máximo.

