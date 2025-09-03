El pueblo de Brasil que tiene las playas más hermosas y queda a pocos kilómetros de Florianópolis

praia do rosa Praia do Rosa queda en Santa Catarina. Imagen: Google Maps

La principal atracción de este destino son sus playas, que se encuentran alejadas de la zona del centro del pueblo y de la mayoría de alojamientos. Si te diriges a la playa caminando puedes aprovechar los senderos que te ahorran unos cuantos metros, te hacen sumergirte entre la vegetación y bordean la Lagoa do Meio. Si optas por un vehículo, es mejor llegar temprano para conseguir estacionamiento.

La playa es una bahía en forma de medialuna, que tiene una zona norte y zona sur. Praia do Rosa Sur tiene bares y restaurantes sobre la playa, y tiene más movimiento en temporada alta. Praia do Rosa Norte es mucho más tranquila, pero es el punto donde se reúnen los surfers. Desde Praia do Rosa Norte sale un sendero bastante sencillo pero con desniveles hacia Praia Vermelha.

praia do rosa Brasil Praia do Rosa es un ambiente que combina montañas, lagunas y mar. Imagen: Google Maps

El centro de Praia do Rosa es acotado, ya que tiene una sola calle que cobra vida cuando cae el sol, con sus bares y restaurantes para beber algo. En conclusión, este destino de Brasil es ideal para pasar unas vacaciones relajadas, conectar con la naturaleza y descansar al máximo.