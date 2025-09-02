Cuánto cuesta comer en Brasil

"Hay que tener en cuenta que hay dos opciones. Los vendedores ambulantes o los puestos de la playa que se encargan de la comida más sofisticada o los tragos, mientras que a los vendedores ambulantes les podemos comprar cosas más sencillas como queso, empanadas, choclo", afirma la @comoquierasviaja.

pizzas ¿Cuánto cuesta comer en la playa? Imagen: Freepik

En el video se puede observar la carta de un bar con los precios de las comidas y los tragos de septiembre 2025. "Por ejemplo una cerveza está a R$15 (reales), una caipiriña R$40, un trago R$65 y una gaseosa R$12", comentó la influencer.

Una promoción que incluye una porción de papas fritas, con una porción a elección de pollo, calamar, pescado o camarones, más un litro de caipiriña o jugo natural, o un balde con tres latas de Imperial cuesta R$180.

Embed - Precios en la playa de Búzios! Cuánto sale la comida en la playa de Búzios ? Acá te dejamos algunos precios y unas cartas para que mires los precios actuales (agosto 2025). #buzios #preciosbuzios #precios #playa #brasil @comoquierasviaja Precios en la playa de Búzios! Cuánto sale la comida en la playa de Búzios ? Acá te dejamos algunos precios y unas cartas para que mires los precios actuales (agosto 2025). #buzios #preciosbuzios #precios #playa #brasil Bossa Nova Brazil - Lofi Danny

Planifica el presupuesto de tus comidas de viaje

Una de las opciones para calcular tu presupuesto de comidas durante un viaje es dividir en tres comidas. A continuación, te dejamos una idea para tener en cuenta:

Desayuno: si eliges un hotel que tenga el desayuno incluido, entonces es una preocupación menos. Pero, en caso de que no sea así, una buena forma de ahorrar es hacer las compras en el supermercado y desayunar recorriendo la ciudad o en la habitación.

desayuno Muchos hoteles y alojamientos incluyen el desayuno. Imagen: Freepik

Almuerzo: si quieres una opción buena, bonita y barata a la hora del almuerzo (que suele aparecer en pleno recorrido del día) lo ideal es comer algo en un restaurante o lugar de comida al paso. Estas alternativas suelen tener buenas opciones y promos al mediodía.

Cena: esta puede ser la comida más difícil de presupuestar y la más cara de las tres, ya que la mayoría de los restaurantes ofrecen sus cartas sin promos y puede costar encontrar algo a buen precio.