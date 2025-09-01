"La efectividad en ataque no fue la mejor pero creo que el equipo dio todo hasta el final. Tenemos que estar contentos más allá del resultado. Dimos un paso adelante muy bueno, creo que hay una camada de jugadores muy talentosa, que tiene mucho compromiso por la camiseta y muchas ganas de seguir creciendo. Tenemos que estar contentos, hay material para un futuro", expresó Nicolás Brussino, alero de la Selección argentina de básquet.

Nico Brussino habló luego de la derrota de Argentina en la final de la FIBA #AmeriCupEnDSPORTS ante Brasil .#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/XeljCDGDyE — DSPORTS (@DSports) September 1, 2025

Qué sigue para la Selección argentina de básquet

Lo próximo para el combinado nacional es prepararse para la fase clasicatoria -que comenzará en noviembre- rumbo al Mundial 2027. El formato que deberá atravesar la Selección argentina de básquet será el siguiente: en primera ronda habrá cuatro grupos integrados por cuatro equipos y se disputarán partidos de ida y vuelta todos contra todos. Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Allí los equipos se dividirán nuevamente en dos grupos y cada selección jugará contra los rivales a los que no se haya enfrentado en primera fase. Los partidos serán también ida y vuelta. Los tres mejores de los dos grupos avanzarán junto al mejor cuarto clasificado a la Copa del Mundo de básquet 2027.

Fechas de los partidos

• Ventana 1 - noviembre 2025

• Ventana 2 – febrero 2026

• Ventana 3 – junio 2026

• Ventana 4 – agosto 2026

• Ventana 5 – noviembre 2026

• Ventana 6 – febrero 2027