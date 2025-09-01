La Selección argentina de básquet cayó ante Brasil en la final de la Americup 2025. 

La Selección argentina de básquet cayó ante Brasil en la final de la Americup 2025. 

La Selección argentina de básquet cayó en clásico sudamericano ante Brasil por la final de la Americup 2025. El elenco dirigido por Pablo Prigioni perdió por 55 a 47 y no pudo repetir el título obtenido en Recife en 2022 ante el mismo rival.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua de Nicaragua, la Albiceleste batalló más de la cuenta para intentar vencer a un potente Brasil, que venía de eliminar de forma histórica al seleccionado de básquet de Estados Unidos, y que logró revalidar título que hacía 16 años no obtenía.

americup
La Selección argentina de básquet perdió con Brasil en la final de la Americup.

La Selección argentina de básquet perdió con Brasil en la final de la Americup.

El combinado dirigido por Prigioni por su parte se quedó en las puertas de la coronación con números bajos en el tanteador y con algunas dificultades a la hora de marcar. La Selección argentina de básquet venía de vencer en semifinales a Canadá por 83-73 pero no pudo emular su actuación de la instancia anterior de la Americup 2025.

"La efectividad en ataque no fue la mejor pero creo que el equipo dio todo hasta el final. Tenemos que estar contentos más allá del resultado. Dimos un paso adelante muy bueno, creo que hay una camada de jugadores muy talentosa, que tiene mucho compromiso por la camiseta y muchas ganas de seguir creciendo. Tenemos que estar contentos, hay material para un futuro", expresó Nicolás Brussino, alero de la Selección argentina de básquet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1962344789329821711&partner=&hide_thread=false

Qué sigue para la Selección argentina de básquet

Lo próximo para el combinado nacional es prepararse para la fase clasicatoria -que comenzará en noviembre- rumbo al Mundial 2027. El formato que deberá atravesar la Selección argentina de básquet será el siguiente: en primera ronda habrá cuatro grupos integrados por cuatro equipos y se disputarán partidos de ida y vuelta todos contra todos. Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda.

Allí los equipos se dividirán nuevamente en dos grupos y cada selección jugará contra los rivales a los que no se haya enfrentado en primera fase. Los partidos serán también ida y vuelta. Los tres mejores de los dos grupos avanzarán junto al mejor cuarto clasificado a la Copa del Mundo de básquet 2027.

Fechas de los partidos

• Ventana 1 - noviembre 2025

• Ventana 2 – febrero 2026

• Ventana 3 – junio 2026

• Ventana 4 – agosto 2026

• Ventana 5 – noviembre 2026

• Ventana 6 – febrero 2027

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas