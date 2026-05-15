Un jugador de Independiente se cansó de las críticas y fue a buscar a un periodista a la radio

Estas versiones no solo desataron el enojo de los hinchas, sino que afectaron directamente el entorno familiar de Malcorra, provocando su desahogo cara a cara.

Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López tras sus dichos

Cansado de los rumores que ponían en tela de juicio su profesionalismo, Malcorra decidió presentarse en las inmediaciones de la emisora para recriminarle directamente a López el daño que sus declaraciones le estaban causando a su entorno familiar.

Según trascendió la discusión levantó temperatura rápidamente y estuvo a punto de terminar en una pelea a golpes de puño. La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de otros periodistas y del personal de seguridad del lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GuidoNewsAR/status/2055382221981208996&partner=&hide_thread=false POR ESTO, MALCORRA FUE A BUSCAR A LA RADIO A UN GUSTAVO LÓPEZ QUE SE COMIÓ LOS MOCOS



El periodista hincha de Lanús dio a entender que fue para atrás en Independiente Rosario Central



Y el volante lo encaró: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa" pic.twitter.com/rEAlSzA3fF — Guido AKD (@GuidoNewsAR) May 15, 2026

El descargo de Ignacio Malcorra en redes sociales

El cruce cara a cara se dio apenas unos días después de que el propio mediocampista realizara un descargo en sus redes sociales.

En su publicación, el jugador de Independiente aseguró la acción fue simplemente un error futbolístico y dejó una frase contundente: "Ir para atrás, nunca".

Posteo Malcorra

Sin embargo, las explicaciones digitales no bastaron para frenar la ola de opiniones.

El escrito completo de Malcorra fue el siguiente: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby, cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero".

"Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo. Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando", sentenció el futbolista de Independiente.