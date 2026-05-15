Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía de titulares, venció al Liverpool de Alexis Mac Allister y logró uno de sus principales objetivos en la temporada: clasificarse a la próxima Champions League.
Dibu Martínez le ganó el cruce a Mac Allister y Aston Villa cumplió uno de sus objetivos
Aston Villa, con Dibu Martínez y Emiliano Buendía de titulares, venció al Liverpool de Alexis Mac Allister y logró uno de sus principales objetivos en la temporada
En Villa Park los locales ganaron 4 a 2 con goles de Morgan Rogers, el escocés John Mc Ginn y un doblete de Ollie Watkins, mientras que el neerlandés Virgil Van Dijk descontó marcando los dos tantos de la visita.
La victoria número 600 de la carrera del DT español Unai Emery deja al Aston Villa en la 4ta posición de la Premier League con 62 puntos, detrás del Arsenal (79), Manchester City (77) y Manchester United (65), pero delante del Liverpool (59) en el lote de 5 equipos que jugarán la Champions League 2026/27.
Más atrás, Bournemouth (55) está clasificando a la Europa League y Brighton (53) a la Conference League, pero faltando dos fechas aún pueden ser superados por Brentford (51), Chelsea, Everton (los dos con 49), Fulham y Sunderland (ambos con 48).
Se picó entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister
Dibu Martínez y Alexis Mac Allister protagonizaron un cruce en el área del Aston Villa antes de un tiro de esquina y la imagen se viralizó en las redes sociales.
Ambos jugadores están en la recta final de la temporada y mientras el arquero estará en la final de la Conference League el miércoles 20 ante el Friburgo alemán, el mediocampista solo tiene por delante la última fecha de la Premier antes de quedar a disposición de Lionel Scaloni.