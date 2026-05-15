Dibu Martínez le ganó el cruce a Mac Allister y Aston Villa cumplió uno de sus objetivos

La victoria número 600 de la carrera del DT español Unai Emery deja al Aston Villa en la 4ta posición de la Premier League con 62 puntos, detrás del Arsenal (79), Manchester City (77) y Manchester United (65), pero delante del Liverpool (59) en el lote de 5 equipos que jugarán la Champions League 2026/27.

Embed - EL VILLA PASÓ POR ENCIMA AL LIVERPOOL PARA ASEGURAR CHAMPIONS | Aston Villa 4-2 Liverpool | RESUMEN

Más atrás, Bournemouth (55) está clasificando a la Europa League y Brighton (53) a la Conference League, pero faltando dos fechas aún pueden ser superados por Brentford (51), Chelsea, Everton (los dos con 49), Fulham y Sunderland (ambos con 48).

Se picó entre Dibu Martínez y Alexis Mac Allister

Dibu Martínez y Alexis Mac Allister protagonizaron un cruce en el área del Aston Villa antes de un tiro de esquina y la imagen se viralizó en las redes sociales.

Embed ¡¡NO, MUCHACHOS, QUE NO FALTA NADIE PARA EL MUNDIAL!! ¡¡DIBU SE PICÓ CON MAC ALLISTER EN ASTON VILLA VS. LIVERPOOL!!



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ht6ZvlG0hu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2026

Ambos jugadores están en la recta final de la temporada y mientras el arquero estará en la final de la Conference League el miércoles 20 ante el Friburgo alemán, el mediocampista solo tiene por delante la última fecha de la Premier antes de quedar a disposición de Lionel Scaloni.