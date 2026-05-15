Enzo Fernández va por su tercer título con el Chelsea justo antes del Mundial 2026

Chelsea, con Enzo Fernández de titular y Alejandro Garnacho de suplente, se enfrentará este sábado con el Manchester City en la gran final de la FA Cup de Inglaterra.
Chelsea, con Enzo Fernández de titular y Alejandro Garnacho de suplente, se enfrentará este sábado con el Manchester City en la gran final de la FA Cup.
Chelsea, con Enzo Fernández de titular y Alejandro Garnacho de suplente, se enfrentará este sábado con el Manchester City en la gran final de la FA Cup de Inglaterra.
El encuentro se disputará a partir de las 11 (hora argentina) en el mítico estadio de Wembley, se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus y Enzo puede obtener su tercer título en los Blues después de la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.
Sin embargo, el Chelsea llega en un flojísimo momento ya que perdió 8 de los últimos 11 partidos lo que generó que renunciara su director técnico Liam Rosenior, quien fue reemplazado por Calum McFarlane.
Debido a estos desastrosos resultados, el equipo londinense marcha noveno y está lejos de los puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada, por lo que la FA Cup se presenta como una oportunidad única ya que da un boleto para la Europa League.
En caso de quedarse con el título, el Chelsea obtendrá su novena FA Cup y para Enzo Fernández sería su sexto título como profesional ya que fue campeón en Portugal con el Benfica y ganó el Mundial 2022 y la Copa América 2024 con la Selección argentina.
El mediocampista argentino está cerrando una temporada con 51 partidos, 14 goles y 6 asistencias, mientras que sus número el club londinense indican 30 tantos y 29 pases gol en 166 encuentros.
Ante el City el Chelsea formaría con Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Enzo, Cole Palmer, Pedro Neto y Joao Pedro.
Luego, sea cual fuere el resultado, Enzo Fernández y el Chelsea tendrán que jugar el martes 19 ante el Tottenham y el sábado 24 frente al Sunderland para cerrar la temporada.
Con la cabeza en el Mundial 2026, el mediocampista surgido en River tendrá después tiempo para definir una posible salida del club inglés.