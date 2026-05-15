El consejo de Martín Palermo a Claudio Úbeda en la previa de un partido clave por Libertadores

La palabra de Martín Palermo

Boca acumula dos triunfos y dos derrotas en el Grupo D de la Copa Libertadores. Con seis puntos, el Xeneize ocupa el tercer puesto por detrás de Cruzeiro y Universidad Católica, quienes tienen siete.

Este martes, en La Bombonera, el equipo comandado por Claudio Úbeda tendrá la primera de sus dos finales. Desde las 21.30 recibirá al elenco brasilero.

En un contexto de incertidumbre total, fue Martín Palermo quien se encargó de aconsejar al Sifón, quien llega golpeado tras eliminación de Boca en los octavos de final del Torneo Apertura.

Martín Palermo

“Tenés que olvidarte de lo que pasó y pensar en la Copa. Hay que ganar para poder seguir y va a ser duro. Cruzeiro es un equipo difícil, pero ahí es donde tenés que hacer valer la localía”, expresó el Titán ante las cámaras de ESPN.

Palermo opinó sobre el formato de la Liga Profesional

Sobre el formato del torneo local, Palermo explicó: "Te tenés que adaptar a esta dinámica de nuestro fútbol de ser un poco ingratos y no hacer un análisis más profundo del trabajo del entrenador, viendo las cosas positivas que se hicieron. Pero un resultado puede cambiar todas las perspectivas de lo que dejó".

"Esta manera de torneos me tocó la manera de vivirla con Aldosivi, que llegamos a cuartos de final, que era un gran logro, y también la final con Platense. Estos torneos te dan la posibilidad de lograr puntos y estar en esa posibilida de competir, a partir de cuartos o de octavos. Y para los grandes también: no llegar te condiciona y la evaluación es un poco más negativa", agregó el ídolo de Boca.

En cuanto a los semifinalistas del Apertura, analizó: "En esta instancia ya están los cuatro muy parejos. Ya lo demostró Central al haber sacado adelante un partido muy importante, y uno lo ve bien. Belgrano está muy fuerte como equipo, tiene un plantel con jugadores de mucha jerarquía. Argentinos lo viene haciendo desde el torneo pasado, que se quedó afuera después de hacer una gran campaña y vuelve a pelear hasta el final".

"River también demostró contra Gimnasia, que le salió a proponer y lo terminó pagando caro, porque es donde más cómodo se siente rápido, que le jueguen de igual a igual, y pudo marcar la diferencia a un buen nivel desde el juego y lo que propone en su cancha", sentenció Palermo.