La gallardesca frase con la que el presidente de River advirtió a Rosario Central

La fuerte advertencia del presidente de River

Tras los dichos del presidente de Racing, Diego Milito, quien aseguró que se sentía robado tras la eliminación en cuartos de final, el mandamás de River no se quedó callado.

En su charla con el programa "Y ya lo ve y ya lo ve", de @lovest, fue tajante: "Habrá 15 millones de personas atentas, mirando todo, y 85 mil en la cancha con la guarda alta".

"Hay que estar como estamos, con la guardia alta. Hay que estar atentos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas de River. Los hinchas miran todos los días lo que pasa con mucha atención. Esperemos que salga todo muy bien", agregó el mandamás de la institución, emulando una de las frases más recordadas de Marceo Gallardo.

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El presidente de River, Stefano Di Carlo, habló en la previa al choque contra Rosario Central pic.twitter.com/kSryR97Gco — PaseClave (@paseclave__) May 15, 2026

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Sobre el presente de River, soltó: "Desde el punto de vista histórico, somos el último grande en ser campeón. Salimos campeón con más recurrencia que los demás. No estamos en el mejor momento, no hemos tenido los mejores años, pero estamos bien, con expectativa, y obviamente no podemos hablar de nada parecido a campeonar. Esto es partido a partido".

"Somos los primeros en entender la complejidad del momento, con enorme mérito del plantel y del Chacho. River no termina de gustar jugando al fútbol; otro equipo con este presente estaría conforme, pero nosotros, los de River, sentimos que debe seguir progresando y jugar mejor", sumó Di Carlo.

Para finalizar, el presidente del Millonario manifestó: "Todos vemos lo mismo, somos conscientes de lo que hay que abordar y, más allá de la formalidad del mercado, estamos pensando y planificando porque River tiene que seguir creciendo".