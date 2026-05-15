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Estos son los árbitros que impartirán justicia en las semifinales del Torneo Apertura

La Liga Profesional dio a conocer a los jueces encargados de dirigir los partidos de semifinales de los playoffs del Torneo Apertura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Nicolás Ramírez será uno de los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura. 

Nicolás Ramírez será uno de los árbitros de las semifinales del Torneo Apertura. 

Con días y horarios confirmados para las semifinales del Torneo Apertura, la Liga Profesional dio a conocer a los árbitros encargados de impartir justicia en los compromisos entre River y Rosario Central, y Argentinos Juniors y Belgrano. Los cruces serán entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo.

Los ganadores de cada cruce accederán a la final del Torneo Apertura que se disputará el domingo 24 de mayo, a partir de las 15.30, en el Estadio Mario Alberto Kempes con presencia de ambas públicos.

Los árbitros para las semifinales del Torneo Apertura

River vs Rosario Central

El compromiso entre River y Rosario Central se disputará el próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 19.30, en el estadio Monumental. La fecha fue elegida dado que el Canalla jugará el próximo martes su duelo correspondiente a Copa Libertadores ante Universidad Central de Venezuela. Por eso este candente partido no se disputó el domingo 17.

Rosario Central - River
River y Rosario Central protagonizar&aacute;n una de las semifinales del Torneo Apertura.&nbsp;

River y Rosario Central protagonizarán una de las semifinales del Torneo Apertura.

El juez principal de este encuentro será Nicolás Ramírez. A River lo dirigió en 18 ocasiones: el Millonario ganó 9, empató 3 y perdió 6. A Rosario Central, por su parte, lo dirigió en 7 oportunidades: el Canalla ganó 5, empató 1 y perdió 1.

  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Laura Fortunato

Argentinos Juniors vs Belgrano

El encuentro entre el Bicho y el Pirata se jugará el domingo 17 de mayo, a partir de las 17, en La Paternal. Argentinos Juniors tendrá la ventaja de la localía por quedar por encima de la tabla de posiciones de la Zona B que Belgrano.

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Nazareno Arasa ser&aacute; el juez principal del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura.

Nazareno Arasa será el juez principal del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura.

El árbitro principal de este cotejo será Nazareno Arasa. Al Pirata lo dirigió en 22 oportunidades, de las cuales ganó 8, empató 6 y perdió 8. Por su parte, al Bicho lo dirigió en 11 ocasiones de las cuales ganó 5, empató 1 y perdió 5. Esas son las estadísticas del juez central en el segundo cruce de semifinales del Torneo Apertura.

  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gastón Suárez

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