Estos son los árbitros que impartirán justicia en las semifinales del Torneo Apertura

Rosario Central - River River y Rosario Central protagonizarán una de las semifinales del Torneo Apertura.

El juez principal de este encuentro será Nicolás Ramírez. A River lo dirigió en 18 ocasiones: el Millonario ganó 9, empató 3 y perdió 6. A Rosario Central, por su parte, lo dirigió en 7 oportunidades: el Canalla ganó 5, empató 1 y perdió 1.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Laura Fortunato

Argentinos Juniors vs Belgrano

El encuentro entre el Bicho y el Pirata se jugará el domingo 17 de mayo, a partir de las 17, en La Paternal. Argentinos Juniors tendrá la ventaja de la localía por quedar por encima de la tabla de posiciones de la Zona B que Belgrano.

Nazareno-Arasa-Tomba Nazareno Arasa será el juez principal del encuentro entre Argentinos Juniors y Belgrano por las semifinales del Torneo Apertura.

El árbitro principal de este cotejo será Nazareno Arasa. Al Pirata lo dirigió en 22 oportunidades, de las cuales ganó 8, empató 6 y perdió 8. Por su parte, al Bicho lo dirigió en 11 ocasiones de las cuales ganó 5, empató 1 y perdió 5. Esas son las estadísticas del juez central en el segundo cruce de semifinales del Torneo Apertura.