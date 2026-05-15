Los gestos que realizamos con nuestro cuerpo dicen mucho más de lo que imaginamos. Según la psicología, ciertos movimientos pueden revelar emociones, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes es que tipo de gesto podría ser clave para evitar sufrir delitos. ¿Qué significa?
Este es el lenguaje corporal que indica si somos fuertes o vulnerables ante los delitos, según la psicología
De acuerdo con la psicología forense y criminalística nuestro lenguaje corporal nos ayuda a determinar si podriamos evitar ser víctimas de un delito o robo
Cada persona actúa de diferente manera, pero siempre hay patrones o actitudes sociales que se repiten porque forman parte de una serie de señalizaciones universales que se usan para comunicar sin tener necesidad de hablar.
En este sentido, uno de los gestos más habituales para analizar dentro de la psicología forense y criminalística, es qué hacemos ante un delito y como nuestros movimientos corporales indica si somos fuertes o vulnerables ante estos casos.
Psicología: el lenguaje del cuerpo indica si somos vulnerables o fuertes ante un acto de delito
Aproximadamente el 80% de nuestra comunicación se lleva a cabo por medio de nuestros gestos y expresiones, es tan vital para reconocer incluso que piensa una persona ante un delito: ¿inseguridad, miedo, vulnerabilidad, enojo? En este sentido, el blog Psicología y Mente nos ayuda a determinar qué tipo de persona es un blanco fácil ante la posibilidad de cometer un delito.
La verdad es que cuando alguien va a cometer un delito, no elige a su víctima al azar, sino que se trata de un proceso de selección en donde se analiza el lenguaje corporal de la posible víctima. Entre las características de una persona vulnerable para sufrir un delito tenemos:
- Para la psicología, la forma de caminar y el ritmo del paso es clave: un ritmo lento en el caminar proyecta inseguridad, miedo e indefensión, además, las “zancadas” exageradas siendo anormalmente largos o muy cortos son signo de una persona angustiada o insegura.
- Mirar a todos lados, indica que la persona está simbólicamente perdida.
- Una persona insegura se frena a hablar con extraños a pedir algún tipo de indicaciones.
- Una posible víctima para un delito es más seguro en gente que vuelve a pasar por el mismo camino que ya hizo.
- Llevar encima cosas de lujo, sean relojes, celular, anillos o un auto es para la psicología, fuente de enojo para los delincuentes.
- Las personas que caminan cabizbajas, con los hombros caídos y hacia adentro, encorvados y con la mirada dirigida hacia el piso, distraída o perdida.
- Para la psicología criminalística, las extremidades de la víctima se mueven como si fueran separadas o independientes del resto de su cuerpo, es decir, no tienen un equilibrio en relación con su movimiento.