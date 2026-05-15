Este es el lenguaje corporal que indica si somos fuertes o vulnerables ante los delitos, según la psicología

escena del delito por un robo Hay un tipo de psicología que dice que hay un lenguaje corporal clave para evitar ser víctima de delitos. Fuente Canva

Psicología: el lenguaje del cuerpo indica si somos vulnerables o fuertes ante un acto de delito

Aproximadamente el 80% de nuestra comunicación se lleva a cabo por medio de nuestros gestos y expresiones, es tan vital para reconocer incluso que piensa una persona ante un delito: ¿inseguridad, miedo, vulnerabilidad, enojo? En este sentido, el blog Psicología y Mente nos ayuda a determinar qué tipo de persona es un blanco fácil ante la posibilidad de cometer un delito.

La verdad es que cuando alguien va a cometer un delito, no elige a su víctima al azar, sino que se trata de un proceso de selección en donde se analiza el lenguaje corporal de la posible víctima. Entre las características de una persona vulnerable para sufrir un delito tenemos:

Para la psicología , la forma de caminar y el ritmo del paso es clave: un ritmo lento en el caminar proyecta inseguridad, miedo e indefensión, además, las “zancadas” exageradas siendo anormalmente largos o muy cortos son signo de una persona angustiada o insegura.

, la forma de caminar y el ritmo del paso es clave: un ritmo lento en el caminar proyecta inseguridad, miedo e indefensión, además, las “zancadas” exageradas siendo anormalmente largos o muy cortos son signo de una persona angustiada o insegura. Mirar a todos lados, indica que la persona está simbólicamente perdida.

escena del delito entre hombre y mujer La disciplina encargada del estudio de las victimas pasó a ser motivo de interés para la psicología, ya que nuestro lenguaje corporal indica si somos vulnerables o fuertes. Fuente Canva.