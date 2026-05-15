El once de River que planea el Chacho Coudet para enfrentar a Rosario Central

acuña montiel river Coudet espera por Acuña y Montiel para el duelo de River ante Rosario Central.

Coudet piensa en el once de River para enfrentar a Rosario Central

Santiago Beltrán en el arco, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían una fija en el fondo. En caso de no superar la exigencia del cuerpo técnico a la que serán sometidos Acuña y Montiel, serán Matías Viña y Fabricio Bustos quienes los reemplacen.

Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván volverían a ser una fija en el mediocampo de River para el Chacho Coudet. El cuarto lugar tendría un manto de duda. Saldría Santiago Lencina y ese lugar quedaría vacante o para Juan Cruz Meza o para Juanfer Quintero.

coudet 3 Coudet tendría casi definido el once para jugar ante Rosario Central las semifinales del Torneo Apertura.

En la delantera, Coudet no albergaría dudas ya que la dupla de ataque estaría conformada por Facundo Colidio y el goleador Sebastián Driussi. Este viernes, el plantel de River tendrá una práctica vespertina y luego quedará concentrado de cara al partido que comenzará a las 19:30 del sábado.