El once de River que planea el Chacho Coudet para enfrentar a Rosario Central

River recibirá a Rosario Central este sábado por las semifinales del Torneo Apertura. Luego de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Chacho Coudet planea el equipo que parará en el Monumental para enfrentar al Canalla de Ángel Di María.
Coudet delinea el once titular de River para enfrentar a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura
River recibirá a Rosario Central este sábado por las semifinales del Torneo Apertura. Luego de vencer a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el Chacho Coudet planea el equipo que parará en el Monumental para enfrentar al Canalla de Ángel Di María.
River retomó los entrenamientos este jueves y las miradas se posaron sobre Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, ambos con molestias físicas luego del partido de cuartos de final del Torneo Apertura ante el Lobo platense.
Los campeones del mundo trabajaron en kinesiología y el panorama sería alentador de cara al duelo ante Rosario Central en el Monumental. Ambos estaría a disposición de Coudet para formar parte de la nómina ante el Canalla.
Santiago Beltrán en el arco, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían una fija en el fondo. En caso de no superar la exigencia del cuerpo técnico a la que serán sometidos Acuña y Montiel, serán Matías Viña y Fabricio Bustos quienes los reemplacen.
Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván volverían a ser una fija en el mediocampo de River para el Chacho Coudet. El cuarto lugar tendría un manto de duda. Saldría Santiago Lencina y ese lugar quedaría vacante o para Juan Cruz Meza o para Juanfer Quintero.
En la delantera, Coudet no albergaría dudas ya que la dupla de ataque estaría conformada por Facundo Colidio y el goleador Sebastián Driussi. Este viernes, el plantel de River tendrá una práctica vespertina y luego quedará concentrado de cara al partido que comenzará a las 19:30 del sábado.