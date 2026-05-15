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El Pity Aracena sigue vigente a los 39 años en el arco de FADEP

Cristian Aracena, arquero y referente de FADEP, habló con Ovación antes del duelo con Huracán Las Heras

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Cristian Aracena, el arquero de FADEP a los 39 años sigue demostrando su condiciones.

Cristian Aracena, el arquero de FADEP a los 39 años sigue demostrando su condiciones.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Cristian Aracena tiene 39 años pero sigue vigente en el arco de FADEP y fue clave en el ascenso al Torneo Federal A, donde este domingo su equipo tendrá un exigente duelo de mendocinos ante Huracán Las Heras.

El Pity es el líder del equipo que conduce técnicamente Diego Pozo en la tercera categoría del fútbol argentino y habló con Ovación.

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El Pity Aracena es clave en FADEP, fue determinante en el ascenso al Federal A y es una de sus figuras en el torneo.

El Pity Aracena es clave en FADEP, fue determinante en el ascenso al Federal A y es una de sus figuras en el torneo.

"Me siento muy bien, físicamente estoy para seguir compitiendo", arrancó diciendo el experimentado arquero quien a lo largo de su larga trayectoria ha dejado su sello en todos los clubes en los que que jugó.

El guardavallas ha tenido grandes actuaciones en este Torneo Federal A y sobre los objetivos del equipo manifestó: "Somos un equipo que con la continuidad de los partidos ha tenido un crecimiento. En este torneo estamos buscando sostener una regularidad que nos permita sumar más puntos y poder mejorar nuestra posición en la tabla".

"Se dio todo muy rápido después del ascenso, ahora falta una fecha para que termine la primera rueda, pero siempre el objetivo es sumar", reconoció.

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Cristian Aracena es un ejemplo como profesional.

Cristian Aracena es un ejemplo como profesional.

El Pity Aracena y su definición sobre Nicolás Bolcato

Cristian Aracena es palabra autorizada para opinar sobre arqueros y se refirió a Nicolás Bolcato, actualmente titular en Independiente Rivadavia, club donde el Pity es muy querido: "Es muy merecido el presente que tiene. Nadie le regaló nada. Se ha hecho cargo del arco de Independiente Rivadavia sabiendo lo que involucra, lo grande que es y la historia que tiene, y lo lleva adelante con mucha solvencia. Me gratifica y se lo he hecho saber porque lo he visto trabajar desde muy chico. Le llegó la oportunidad y está defendiendo el arco a muerte".

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Cristian Aracena opinó sobre el gran nivel de Nicolás Bolcato.

Cristian Aracena opinó sobre el gran nivel de Nicolás Bolcato.

Cortitas del Pity Aracena

  • El partido con Huracán Las Heras: "Será un partido duro, como todos los cruces entre equipos mendocinos. Ellos están en el parte superior de la tabla y nosotros intentaremos imponernos en el juego para poder lograr un resultado positivo en nuestra cancha".
  • El grupo: "Se ha armado un lindo plantel con los que se pudieron quedar y los que llegaron. Se formó un equipo competitivo con jugadores que se preocupan por trabajar y siempre intentando ser mejores".
  • El puesto de arquero: "Ha crecido mucho. Hoy se entrena mucho para estar en un constante crecimiento y el fruto de eso son los arqueros que nos encontramos hoy, muy bien formados y que no solamente se pueden se hacen cargo sino que están preparados para seguir creciendo".
  • El mensaje a los más jóvenes: "Trato de inculcarles siempre el sacrificio, la entrega y no bajar nunca los brazos. Nunca no hay que aflojar. Esta es una profesión en la que pasás por momentos muy duros".

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