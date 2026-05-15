El Pity Aracena sigue vigente a los 39 años en el arco de FADEP

"Me siento muy bien, físicamente estoy para seguir compitiendo", arrancó diciendo el experimentado arquero quien a lo largo de su larga trayectoria ha dejado su sello en todos los clubes en los que que jugó.

El guardavallas ha tenido grandes actuaciones en este Torneo Federal A y sobre los objetivos del equipo manifestó: "Somos un equipo que con la continuidad de los partidos ha tenido un crecimiento. En este torneo estamos buscando sostener una regularidad que nos permita sumar más puntos y poder mejorar nuestra posición en la tabla".

"Se dio todo muy rápido después del ascenso, ahora falta una fecha para que termine la primera rueda, pero siempre el objetivo es sumar", reconoció.

cristian FAdep 3 Cristian Aracena es un ejemplo como profesional.

El Pity Aracena y su definición sobre Nicolás Bolcato

Cristian Aracena es palabra autorizada para opinar sobre arqueros y se refirió a Nicolás Bolcato, actualmente titular en Independiente Rivadavia, club donde el Pity es muy querido: "Es muy merecido el presente que tiene. Nadie le regaló nada. Se ha hecho cargo del arco de Independiente Rivadavia sabiendo lo que involucra, lo grande que es y la historia que tiene, y lo lleva adelante con mucha solvencia. Me gratifica y se lo he hecho saber porque lo he visto trabajar desde muy chico. Le llegó la oportunidad y está defendiendo el arco a muerte".

Bolcato Cristian Aracena opinó sobre el gran nivel de Nicolás Bolcato. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Cortitas del Pity Aracena