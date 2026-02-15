El Pity Cristian Aracena tras el ascenso de FADEP al Federal A: "Este grupo tiene mucha personalidad"

Cristian Aracena sigue vigente a los 38 años y fue clave en FADEP, que este domingo logró subir al Federal A, tras la victoria por 3 a 2 ante La Amistad de Cipolletti. El Pity logró dos ascensos con Gutiérrez Sport Club y con Godoy Cruz.
Tras los festejos con sus compañeros en el vestuario habló con Diario UNO y contó sus sensaciones. "Lo primero que se me viene a la cabeza es disfrutar. Siento mucha satisfacción, pudimos lograr este ascenso al Federal A", dijo.
El Pity añadió: "Sabíamos que nos iba a costar un montón, jugamos en canchas muy difíciles en un torneo muy largo con rivales muy complicados. Este grupo tiene mucha personalidad y pudo coronarlo con un ascenso".
"Sacamos adelante un partido muy duro y sobre el final lo pudimos ganar", reconoció el experimentado arquero.
Cristian Aracena tiene 38 años y en los clubes que jugó ha dejado su sello. Con respecto a su continuidad, reveló: "Lo va a determinar el mismo fútbol. Todos los días trabajo para seguir creciendo y seguir estando en actividad, es lo que amo, lo que hice desde chico, no depende de mí. A los que recién se inician les digo que todo se logra con mucho trabajo, esfuerzo y mucha dedicación".