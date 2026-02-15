Inicio Ovación Fútbol FADEP
El Pity Cristian Aracena tras el ascenso de FADEP al Federal A: "Este grupo tiene mucha personalidad"

Cristian Aracena, el arquero y referente de FADEP, habló tras el ascenso histórico al Torneo Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El Pity Crisitian Aracena, arquero de FADEP, habló con Diario UNO tras el ascenso al Federal A.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Cristian Aracena sigue vigente a los 38 años y fue clave en FADEP, que este domingo logró subir al Federal A, tras la victoria por 3 a 2 ante La Amistad de Cipolletti. El Pity logró dos ascensos con Gutiérrez Sport Club y con Godoy Cruz.

El Pity Aracena es un referente de FADEP.

Tras los festejos con sus compañeros en el vestuario habló con Diario UNO y contó sus sensaciones. "Lo primero que se me viene a la cabeza es disfrutar. Siento mucha satisfacción, pudimos lograr este ascenso al Federal A", dijo.

El Pity añadió: "Sabíamos que nos iba a costar un montón, jugamos en canchas muy difíciles en un torneo muy largo con rivales muy complicados. Este grupo tiene mucha personalidad y pudo coronarlo con un ascenso".

"Sacamos adelante un partido muy duro y sobre el final lo pudimos ganar", reconoció el experimentado arquero.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es la familia. Son los que siempre están, en las buenas y en las malas. Este club me dio la oportunidad de seguir jugando al fútbol y me siento muy agradecido", dijo el Pity Aracena con emoción.

Cristian Aracena y su continuidad en el fútbol

Cristian Aracena tiene 38 años y en los clubes que jugó ha dejado su sello. Con respecto a su continuidad, reveló: "Lo va a determinar el mismo fútbol. Todos los días trabajo para seguir creciendo y seguir estando en actividad, es lo que amo, lo que hice desde chico, no depende de mí. A los que recién se inician les digo que todo se logra con mucho trabajo, esfuerzo y mucha dedicación".

