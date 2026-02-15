El Pity Cristian Aracena tras el ascenso de FADEP al Federal A: "Este grupo tiene mucha personalidad"

"Sacamos adelante un partido muy duro y sobre el final lo pudimos ganar", reconoció el experimentado arquero.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es la familia. Son los que siempre están, en las buenas y en las malas. Este club me dio la oportunidad de seguir jugando al fútbol y me siento muy agradecido", dijo el Pity Aracena con emoción.

Cristian Aracena y su continuidad en el fútbol

Cristian Aracena tiene 38 años y en los clubes que jugó ha dejado su sello. Con respecto a su continuidad, reveló: "Lo va a determinar el mismo fútbol. Todos los días trabajo para seguir creciendo y seguir estando en actividad, es lo que amo, lo que hice desde chico, no depende de mí. A los que recién se inician les digo que todo se logra con mucho trabajo, esfuerzo y mucha dedicación".