FADEP logró el ascenso histórico al Federal A tras vencer a La Amistad de Cipolletti en San Luis

FADEP hizo historia y logró el ascenso al Federal A tras ganarle 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti en Villa Mercedes

Omar Romero
Omar Romero
Brian Zabaleta marcó el primer gol para FADEP ante La Amistad.

Foto: Cristin Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP logró este domingo el ascenso histórico al Federal A al ganarle 3 a 2 a La Amistad de Cipolletti en una de la cuatro finales del Torneo Regional Amateur y logró uno de los cuatro ascensos al Federal A. El equipo de Russell se impuso en un partido vibrante y muy intenso.

FADEP logró un ascenso histórico a la tercera categoría del fútbol argentino. Ahora acompañará en la categoría a Huracán Las Heras y Atlético San Martín.

El encuentro de disputó en el estadio Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery. Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil) fue el árbitro.

Lo ganaba FADEP, la amistad lo empató y luego el equipo de Russell se puso nuevamente arriba en el marcador. Y el equipo de Cipolletti lo volvió a igualar. Pero en el descuento el equipo mendocino lo ganó.

Brian Zabaleta a los 22' del primer tiempo marcó el gol para FADEP. El volante con un gran cabezazo abrió el marcador tras un preciso centro de Luciano Ortega.

A los 45' lo igualó La Amistad con un tanto de Figueroa. Mauro García probó desde afuera, la pelota pegó en el travesaño, rebotó en la línea y le quedó a Nicolás Figueroa, que la empujó de cabeza para el 1 a 1.

En el complemento a los 13' Lucas Mellado le cometió una infracción a Gonzalo Klusener, el árbitro cobró penal y expulsó al jugador del equipo Cipolleño. Y el goleador Klusener de penal marcó el segundo.

A los 28' Santiago Gómez lo empató para La Amistad.

A los 51' Klusener marcó el segundo de penal para Fundación Amigos por el Deporte y logró el ascenso.

FADEP se tomó revancha de la final que perdió 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy el 28 de febrero del 2021 y logró el ascenso histórico.

El recorrido de FADEP para llegar a la final

FADEP fue líder en el Grupo 7 de Cuyo con 14 unidades. En octavos dejó en el camino a Eugenio Bustos, en cuartos a Atlético Argentino, en semifinales a Unión de Villa Krause de San Juan y en la final de la Región Cuyo l derrotó 3 a 0 a Estudiantes de San Luis.

La Síntesis:

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Goles: PT: 22' Zabaleta (F), 45' Figueroa (LA). ST: 14' Klusener (F) de penal, 28' Gómez (LA), 51' Klusener (F) de penal.

Cambios: ST: inicio Joel Juárez por García (LA), 20' Emiliano Gómez e Ignacio Pérez por Dellarole y Navarro (F), 30' Santiago Garcés y Damián Jara por Santacruz y Alonso (LA), 34' Uriel Gizzi por Zabaleta (F), 40' Nelson Rodriguez y Nicolás Domínguez por Gómez y Guajardo (LA), 41' Matías Persia por Ortega (F)

Expulsados: ST: 13' Mellado (LA) por doble amonestación y 51' Persia (LA)

Estadio: Osvaldo Centioni, del club Jorge Newbery de Villa Mercedes

Árbitro: Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil).

