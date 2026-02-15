FADEP logró el ascenso histórico al Federal A tras vencer a La Amistad de Cipolletti en San Luis

Lo ganaba FADEP, la amistad lo empató y luego el equipo de Russell se puso nuevamente arriba en el marcador. Y el equipo de Cipolletti lo volvió a igualar. Pero en el descuento el equipo mendocino lo ganó.

Brian Zabaleta a los 22' del primer tiempo marcó el gol para FADEP. El volante con un gran cabezazo abrió el marcador tras un preciso centro de Luciano Ortega.

A los 45' lo igualó La Amistad con un tanto de Figueroa. Mauro García probó desde afuera, la pelota pegó en el travesaño, rebotó en la línea y le quedó a Nicolás Figueroa, que la empujó de cabeza para el 1 a 1.

En el complemento a los 13' Lucas Mellado le cometió una infracción a Gonzalo Klusener, el árbitro cobró penal y expulsó al jugador del equipo Cipolleño. Y el goleador Klusener de penal marcó el segundo.

A los 28' Santiago Gómez lo empató para La Amistad.

A los 51' Klusener marcó el segundo de penal para Fundación Amigos por el Deporte y logró el ascenso.

FADEP se tomó revancha de la final que perdió 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy el 28 de febrero del 2021 y logró el ascenso histórico.

El recorrido de FADEP para llegar a la final

FADEP fue líder en el Grupo 7 de Cuyo con 14 unidades. En octavos dejó en el camino a Eugenio Bustos, en cuartos a Atlético Argentino, en semifinales a Unión de Villa Krause de San Juan y en la final de la Región Cuyo l derrotó 3 a 0 a Estudiantes de San Luis.

La Síntesis:

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Mauro García y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Tomás López y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Luciano Ortega; Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Goles: PT: 22' Zabaleta (F), 45' Figueroa (LA). ST: 14' Klusener (F) de penal, 28' Gómez (LA), 51' Klusener (F) de penal.

Cambios: ST: inicio Joel Juárez por García (LA), 20' Emiliano Gómez e Ignacio Pérez por Dellarole y Navarro (F), 30' Santiago Garcés y Damián Jara por Santacruz y Alonso (LA), 34' Uriel Gizzi por Zabaleta (F), 40' Nelson Rodriguez y Nicolás Domínguez por Gómez y Guajardo (LA), 41' Matías Persia por Ortega (F)

Expulsados: ST: 13' Mellado (LA) por doble amonestación y 51' Persia (LA)

Estadio: Osvaldo Centioni, del club Jorge Newbery de Villa Mercedes

Árbitro: Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil).