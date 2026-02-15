José Luis González y el batacazo del equipo que metió a San Rafael en el mapa del vóleibol argentino

"El proyecto del club nació hace dos años, fundé el club, tuve la personería jurídica, y tuvimos la oportunidad de jugar la segunda edición de la Liga Federal y clasificar a la final, logrando el ascenso a la Liga Nacional", comenzó a explicar Pepe González.

Luego sumó: "Ahora tendremos la posibilidad de jugar en San Rafael ya que se trata de un formato con partidos de local y visitante, lo cual va a ser histórico acá en San Rafael, ya que por primera vez va a estar representado el Sur de Mendoza en un torneo nacional y que juegue acá.

Embed - José Luis González celebrando el punto y el ascenso a la Liga Nacional de los sanrafaelinos

Orgullo y trabajo multiplicado para José Luis González

El logro obtenido en San Juan, donde perdió la final contra Once Unidos de Mar del Plata, pero logrando el objetivo de ascender, fue analizado así por el rubio de 2,6 metros de altura: "Esto ha sido muy emocionante, el club está creciendo a pasos agigantados, estamos en el proyecto de construir el estadio. Realmente hay muchas cosas que se están dando, y queremos seguir así, en pleno crecimiento".

Pepe, que comenzó jugando en la Liga Argentina (máxima categoría) y trascendió a Europa y Emiratos Árabes, ahora cumple una triple función en el club creado por él. "Es así, hago un poco de dirigente, un poco de entrenador, y otro poco de jugador, lo fui llevando y aprendiendo, porque no es fácil. A veces tengo que tomar decisiones como presidente que perjudican a los jugadores, y otras veces tomar decisiones como jugador que perjudican al club", destacó.

"Es un mix que tengo que llevar, e ir entendiendo y a veces "poner el corazón en la mesita de luz" y tomar medidas; voy sorteando entre esos roles en que me tocan hoy jugar", confesó y agregó: "Pero me gusta, me gusta porque la gestión deportiva la voy llevando bien y va teniendo sus frutos tanto adentro, como fuera de la cancha.

Embed - José Luis González y SR Club lograron el ascenso de los sanrafaelinos a la Liga Nacional de Vóleibol

Cómo lograr éxito sin competencia regular en el vóleibol

La gran incógnita de propios y ajenos es cómo se puede obtener un funcionamiento competitivo en un deporte tan técnico como el vóley y lograr resultados positivos. Al respecto González ilustró: "Nuestra única competencia durante el año son los (torneos) Abiertos, donde salimos a competir a diferentes partes del país".

Posteriormente aportó: "Hoy los chicos no tienen otra liga como en Mendoza, que todos los fines de semana tienen un partido y pueden jugar. A nosotros no se nos permite por una cuestión que no tenemos Inferiores, y aparte por el tema geográfico. Habría que ver si a los equipos mendocinos les gustaría ir a jugar con otro equipo a 235 kilómetros de donde juegan normalmente".

"Nuestra competencia son los Abiertos y tenemos que viajar mucho, somos uno de los clubes que más viaja, y hacemos el esfuerzo de poder ir a esos torneos. Ahora con el formato de Liga Nacional, tener que viajar va a ser algo normal para nosotros, que estamos acostumbrados", José Luis Pepe González

voleibol-san rafael-jose luis gonzalez-federico chiapetta (2) José Luis González le entrega una remera de SR Club al subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, tras firmar el acuerdo de apoyo económico.

Apoyo económico: la pata fundamental para toda institución

Consultado José Luis González sobre el delicado tema del apoyo, en una país en eterna crisis económica, el voleibolista multi rol detalló: "Tenemos tres pilares fundamentales: el apoyo de la Provincia (Subsecretaría de Deportes), el Municipio (San Rafael), y tenemos 10 empresas privadas que aportan dinero todos los meses para que nosotros podamos hacer los viajes y competir. Sin alguno de esos tres sería imposible lo que hacemos durante el año. Son claves los tres para que el proyecto se siga desarrollando".

Según contó el sanrafaelino, entre los sponsors están: Gobierno de Mendoza, Municipalidad de San Rafael, Roma Automotores, Tassaroli, Multitrucks, La Yunta, Caldimet, Universo, Neumáticos Moreno, e Indalo construcciones, a quienes agradeció infinitamente permitirle mantener "la pelota en el aire".

voleibol-san rafael-liga federal-san juan-festejo (1)

El retorno triunfal a San Rafael del subcampeón de la Liga Federal

Respecto a la sensación que causó la buena noticia del logro deportivo de SR Club en San Juan, Pepe contó: "Nos recibieron muy bien acá en el municipio la Directora de Deportes (Alejandra Bajbuj). La verdad que te reciban así siempre es lindo, que te reconozcan. Queremos que los sponsors, el municipio, la Provincia, estén pegados al proyecto, que no sea poner plata y nada más, sino que estén acompañándonos, interiorizados en cómo son las cosas, se vayan comprometiendo con nosotros y sabiendo lo que hacemos", concluyó el deportista y dirigente que ya trabaja pensando en la Liga Nacional de Vóleibol.

El Plantel que logró el ascenso a la Liga Nacional de la FeVA