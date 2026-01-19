Se presentó en el Club General San Martín la Liga Nacional Femenina de vóley que se jugará en el estadio Pafífico

vóleibol-liga nacional femenia-conferencia de presentacion-club general san martin-mauricio ginestar

Tanto Mauricio Ginestar, como Mariana Tonn destacaron la importancia de esta competencia, la segunda categoría del vóleibol femenino argentino, fiscalizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), tanto para la provincia toda, como para la Ciudad de Mendoza, por la importancia para el público de una competencia de este nivel, con participación de 16 equipos de todo el país, incluida la Selección Argentina, y por el movimiento turístico que significará.

vóleibol-liga nacional femenia-conferencia de presentacion-club general san martin-augisto carignano-mariana tonn

El presidente del Club General San Martín, Augusto Carignano, hizo una larga presentación de la gestión, los trabajos, y el esfuerzo realizado por su institución para ser designada como sede de este certamen que ofrece dos plazas a la categoría máxima, la Liga Argentina.

También participaron con sus consideraciones, el tesorero del club, Pablo González; y la capitana del equipo, María Eugenia Ortega

Embed - Presentación Liga Nacional Femenina de Vóleibol: Mauricio Sánchez, entrenador de Pacífico

Mendoza estará representada por las chicas de Pacífico, que ganaron el ascenso por campeonas de la Liga Federal Femenina 2025; Club Mendoza de Regatas (subcampeonas) y Municipalidad de San Martín.

Embed - Presentación Liga nacional Femenina de Vóley: Augusto Carignano, presidente Club General San Martín

Carigano destacó el apoyo estatal y también agradeció a los sponsors que lo han respaldado en esta organización de la Liga Nacional 2026 en Mendoza.

vóleibol-liga nacional femenia-conferencia de presentacion-club general san martin-celia montarulli

Embed - Presentación Liga nacional Femenina de Vóley, discurso Augusto Carignano

Todos los disertantes coincidieron en la importancia de la realización del evento deportivo y cómo atañe a cada una de sus respectivas áreas, pero fundamentalmente para el público en general, que podrá vivir una competencia deportiva de esta magnitud e importancia.

vóleibol-liga nacional femenia-conferencia de presentacion-plantel-club general san martin

Se mencionó la cantidad de modificaciones y acondicionamientos del viejo estadio Pacífico, sede del Mundial de la FIVB en 1982, donde Argentina logró la histórica medalla de bronce.

Carignano mencionó que se pueden comprar las entradas en forma anticipada desde febrero en la aplicación Global Fan, tanto para jornadas individuales, como abonos para la fase de grupos, para playoffs o un abono integral para toda la competencia. También habrá venta presencial los días de partido en la secretaría del club.

Equipos que participarán de la Liga Nacional de Vóleibol 2026