Se presentó en el Club General San Martín la Liga Nacional Femenina de vóley que se jugará en el estadio Pafífico

El Club General San Martín dio como anfitrión el primer paso en la edición 2026 de la Liga Nacional Femenina de vóleibol que tendrá como escenario al mítico estadio Pacífico. Mendoza, como local, tendrá tres equipos buscando el ascenso a la máxima categoría.
En el Salón Blanco del Club General San Martín -Pacífico - se realizó este lunes la presentación de la Liga Nacional, que se jugará desde el 17 al 28 de febrero, y las autoridades de la institución sede, lo hicieron mediante una conferencia de prensa donde participaron su presidente, Augusto Carignano, que dio la bienvenida.
Lanzamiento de la Liga Nacional de Vóleibol con autoridades provinciales
Participaron además autoridades provinciales y municipales, como Mauricio Ginestar, de la Subsecretaría de Deportes; y la Directora de Deportes de la Municipalidad de Capital, Mariana Tonn. También acompañó la presidenta de la Federación Mendocina de Vóleibol, Celia Montarulli; el plantel y cuerpo técnico del equipo local, e integrantes de la Comisión Directiva del club.
Tanto Mauricio Ginestar, como Mariana Tonn destacaron la importancia de esta competencia, la segunda categoría del vóleibol femenino argentino, fiscalizada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), tanto para la provincia toda, como para la Ciudad de Mendoza, por la importancia para el público de una competencia de este nivel, con participación de 16 equipos de todo el país, incluida la Selección Argentina, y por el movimiento turístico que significará.
El presidente del Club General San Martín, Augusto Carignano, hizo una larga presentación de la gestión, los trabajos, y el esfuerzo realizado por su institución para ser designada como sede de este certamen que ofrece dos plazas a la categoría máxima, la Liga Argentina.
También participaron con sus consideraciones, el tesorero del club, Pablo González; y la capitana del equipo, María Eugenia Ortega
Embed - Presentación Liga Nacional Femenina de Vóleibol: Mauricio Sánchez, entrenador de Pacífico
Mendoza estará representada por las chicas de Pacífico, que ganaron el ascenso por campeonas de la Liga Federal Femenina 2025; Club Mendoza de Regatas (subcampeonas) y Municipalidad de San Martín.
Embed - Presentación Liga nacional Femenina de Vóley: Augusto Carignano, presidente Club General San Martín
Carigano destacó el apoyo estatal y también agradeció a los sponsors que lo han respaldado en esta organización de la Liga Nacional 2026 en Mendoza.
Embed - Presentación Liga nacional Femenina de Vóley, discurso Augusto Carignano
Todos los disertantes coincidieron en la importancia de la realización del evento deportivo y cómo atañe a cada una de sus respectivas áreas, pero fundamentalmente para el público en general, que podrá vivir una competencia deportiva de esta magnitud e importancia.
Carignano mencionó que se pueden comprar las entradas en forma anticipada desde febrero en la aplicaciónGlobal Fan, tanto para jornadas individuales, como abonos para la fase de grupos, para playoffs o un abono integral para toda la competencia. También habrá venta presencial los días de partido en la secretaría del club.
Equipos que participarán de la Liga Nacional de Vóleibol 2026