Cuánto vale el nuevo reloj de lujo que Novak Djokovic estrenó en el Abierto de Australia

Novak Djokovic llegó en su debut a 100 partidos ganados en el Abierto de Australia y su logro coincidió con el lanzamiento de una nueva línea de relojes con su nombre.
El serbio utilizará en Melbourne el nuevo Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition Blue aunque también hay modelos verde y rojo representando las diferentes superficies en las que el tenista ganó sus 24 títulos de Grand Slam. La primera edición tiene 101 piezas, 72 en azul, 21 en naranja y 8 en verde.
Todos los relojes están numerados individualmente y para confeccionarlos la marca utilizó material de las remeras y raquetas de Djokovic. Para esta serie, se necesitaron 12 remeras azules, 4 naranjas y dos verdes, además de 12 de sus raquetas.
Los relojes cuentan con una caja y un bisel fabricados con un material compuesto por las remeras Lacoste y las raquetas Head. La caja tiene un diámetro de 44 mm, un perfil de 14,4 mm y una resistencia al agua de 300 metros. La sección central de la caja está hecha de Titaplast, el polímero más resistente del mundo y a la vez superligero, pesando solo 56 gramos.
El nuevo reloj de Hublot para Novak Djokovic
Los seis tornillos de titanio que sujetan el bisel tienen forma de pelotas de tenis y además, el aro de la esfera, la corona, los demás tornillos y los pulsadores de liberación de la correa son de aluminio anodizado.
Cada reloj viene con innumerables detalles referidos a Djokovic y los tres modelos incluyen el tourbillon automático MHUB6035, con una reserva de marcha de 72 horas y el mismo precio de venta al público: 115.000 euros.