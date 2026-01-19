Cuánto vale el nuevo reloj de lujo que Novak Djokovic estrenó en el Abierto de Australia

djokovic 2

Los relojes cuentan con una caja y un bisel fabricados con un material compuesto por las remeras Lacoste y las raquetas Head. La caja tiene un diámetro de 44 mm, un perfil de 14,4 mm y una resistencia al agua de 300 metros. La sección central de la caja está hecha de Titaplast, el polímero más resistente del mundo y a la vez superligero, pesando solo 56 gramos.

El nuevo reloj de Hublot para Novak Djokovic

Los seis tornillos de titanio que sujetan el bisel tienen forma de pelotas de tenis y además, el aro de la esfera, la corona, los demás tornillos y los pulsadores de liberación de la correa son de aluminio anodizado.

Cada reloj viene con innumerables detalles referidos a Djokovic y los tres modelos incluyen el tourbillon automático MHUB6035, con una reserva de marcha de 72 horas y el mismo precio de venta al público: 115.000 euros.