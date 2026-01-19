La AFA cambió el calendario del mercado de pases: ¿hasta cuándo se extiende?

Cuando restaban menos de 24 horas para el cierre del mercado de pases, la AFA tomó una decisión que se efectivizará en el Boletín Oficial y que beneficiará a los equipos que aún se encuentran en tratativas para sumar jugadores a sus planteles.
Es que lo estipulado marcaba que el libro de pases se cerraba el martes 20 de enero, pero desde el ente presidido por Chiqui Tapia decidieron que los plazos se extenderán una semana más.
La semana pasada la AFA decidió cambiar el inicio del Primera Nacional y ahora modificaron la fecha del cierre del mercado de pases que será el próximo martes 27 de enero, por lo que los equipos tienen la posibilidad de repensar las propuestas que están realizando y jugar con el reloj teniendo en cuenta que hasta hoy el tiempo escaseaba.
En esta oportunidad el Torneo Apertura comenzará mientras el mercado continúa abierto, por lo que los últimos movimientos que se realicen en la próxima semana se llevarán adelante en plena competencia y los clubes argentinos podrán presentar los refuerzos en la segunda fecha.
Por su lado, las tranferencias internacionales continuarán con las fechas antes estipuladas, es así que aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior tendrán tiempo de realizar este tipo de operaciones hasta el 31 de marzo.
La reglamentación indica que por cada jugador que un club venda al exterior luego de la fecha estipulada, puede obtener un cupo para reforzar el plantel.
El miércoles la AFA se reunirá por primera vez en el año en el predio de Ezeiza, y uno de los temas más importantes a tratar será el análisis de posibles amnistías para los jugadores que tienen sanciones disciplinarias vigentes.
El pedido de los clubes es claro: que se eliminen. Sin embargo, desde la AFA no ven con buenos ojos esa alternativa. Por eso, propondrán que se anule únicamente la suspensión de quienes tengan una sola fecha, mientras que aquellos con más jornadas por cumplir deberán hacerlo.
Las sanciones afectarán directamente a Estudiantes de La Plata ya que durante el Torneo Clausura 2025 fueron duramente castigados cuando recibieron a Rosario Central de espaldas y el Tribunal de Disciplina decidió darle dos fechas de suspensión a los jugadores titulares que participaron de ese encuentro: "Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Ángulo Edwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristián Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario".