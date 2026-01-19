La AFA cambió el calendario del mercado de pases: ¿hasta cuándo se extiende?

En esta oportunidad el Torneo Apertura comenzará mientras el mercado continúa abierto, por lo que los últimos movimientos que se realicen en la próxima semana se llevarán adelante en plena competencia y los clubes argentinos podrán presentar los refuerzos en la segunda fecha.

Por su lado, las tranferencias internacionales continuarán con las fechas antes estipuladas, es así que aquellos clubes que vendan o cedan futbolistas al exterior tendrán tiempo de realizar este tipo de operaciones hasta el 31 de marzo.

La reglamentación indica que por cada jugador que un club venda al exterior luego de la fecha estipulada, puede obtener un cupo para reforzar el plantel.

La AFA también analizará las sanciones disciplinarias vigentes

El miércoles la AFA se reunirá por primera vez en el año en el predio de Ezeiza, y uno de los temas más importantes a tratar será el análisis de posibles amnistías para los jugadores que tienen sanciones disciplinarias vigentes.

Pasillo Estudiantes a Rosario Central La AFA sancionó al conjunto de La Plata.

El pedido de los clubes es claro: que se eliminen. Sin embargo, desde la AFA no ven con buenos ojos esa alternativa. Por eso, propondrán que se anule únicamente la suspensión de quienes tengan una sola fecha, mientras que aquellos con más jornadas por cumplir deberán hacerlo.

Las sanciones afectarán directamente a Estudiantes de La Plata ya que durante el Torneo Clausura 2025 fueron duramente castigados cuando recibieron a Rosario Central de espaldas y el Tribunal de Disciplina decidió darle dos fechas de suspensión a los jugadores titulares que participaron de ese encuentro: "Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Ángulo Edwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristián Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario".