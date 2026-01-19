Rociar limón en el tambor del lavarropas: para qué sirve y cuáles son los beneficios

El limón es uno de los elementos más usados dentro del mundo de la limpieza casera, y esto se da gracias a las propiedades beneficiosas que este tiene. En este contexto, son muchas las personas que han decidido usarlo dentro de los electrodomésticos con grandes resultados.
Uno de ellos es el lavarropas, en el que puedes rociar jugo de limón adentro para obtener una serie de potenciadores a la hora de lavar la ropa. ¿Para qué sirve este truco casero?
Para qué sirve rociar limón en el tambor del lavarropas
Rociar limón en el tambor del lavarropas sirve para desinfectar, eliminar malos olores, blanquear prendas y combatir moho y bacterias, gracias a su ácido cítrico, actuando como un limpiador natural y desodorizante.
Con este truco casero puedes neutralizar los olores a humedad, dejando un aroma fresco y natural en la lavadora y la ropa, sobre todo en la blanca.
Esta es una opción más ecológica y menos agresiva para la ropa y el medio ambiente que los productos químicos fuertes. Pese a su efectividad, los expertos recomiendan usarla con precaución.
Además de lo mencionado, el hecho de rociar jugo de limón en el lavarropas también ayuda a aclarar las prendas blancas que se percuden y devuelve el brillo a la ropa, actuando como alternativa natural a la lavandina.
En lo que al lavarropas respecta, también hay beneficios. Este truco casero descompone residuos de detergente y suciedad que se acumulan en el interior de la máquina, contribuyendo a un mejor funcionamiento y durabilidad.
Ya lo sabes, si quieres obtener beneficios a la hora de lavar la ropa o en tu lavarropas, todo lo que tienes que hacer es rociar un poco de jugo de limón.
Dos opciones: cómo realizar este truco casero
- Para limpiar el tambor: corta un limón por la mitad (o usa el jugo de uno), añádelo al tambor vacío y ejecuta un ciclo corto con agua caliente.
- En el lavado: puedes añadir medio limón o su jugo en el tambor junto con la ropa (especialmente la blanca) para potenciar el blanqueamiento y desodorización durante el ciclo de lavado.