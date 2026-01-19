Rociar limón en el tambor del lavarropas: para qué sirve y cuáles son los beneficios

Con este truco casero puedes neutralizar los olores a humedad, dejando un aroma fresco y natural en la lavadora y la ropa, sobre todo en la blanca.

Esta es una opción más ecológica y menos agresiva para la ropa y el medio ambiente que los productos químicos fuertes. Pese a su efectividad, los expertos recomiendan usarla con precaución.

Además de lo mencionado, el hecho de rociar jugo de limón en el lavarropas también ayuda a aclarar las prendas blancas que se percuden y devuelve el brillo a la ropa, actuando como alternativa natural a la lavandina.

Tambor lavarropas Más allá de la ropa: este truco casero es efectivo para el electrodoméstico.

En lo que al lavarropas respecta, también hay beneficios. Este truco casero descompone residuos de detergente y suciedad que se acumulan en el interior de la máquina, contribuyendo a un mejor funcionamiento y durabilidad.

Ya lo sabes, si quieres obtener beneficios a la hora de lavar la ropa o en tu lavarropas, todo lo que tienes que hacer es rociar un poco de jugo de limón.

Dos opciones: cómo realizar este truco casero